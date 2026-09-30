Bitcoin se encamina a su mejor trimestre desde fines de 2024, impulsado por el avance regulatorio en EEUU

La principal criptomoneda se estabiliza luego de las pérdidas del inicio de semana, con el mercado a la espera del PCE de agosto y el informe de empleo de septiembre. El índice de Miedo y Codicia Cripto roza la "codicia extrema" pese a que persisten los factores adversos: petróleo elevado, rendimientos de bonos en máximos y el punto muerto en el estrecho de Ormuz.

Bitcoin (BTC) retrocede apenas 0,2% y está cerca de los u$s85.000, en una jornada estable para el mercado cripto. Ethereum (ETH) cae 0,7%, pero se sostiene encima de los u$s2.700.

Entre las altcoins, los movimientos son dispares: Figure Heloc lidera con alzas pronunciadas, Solana (SOL) retrocede con moderación y Chainlink registra una de las caídas más abultadas de la jornada.

En el balance más amplio, Bitcoin se encamina a cerrar el tercer trimestre del año con una ganancia del 42% , lo que marcaría su mejor desempeño trimestral desde el cuarto trimestre de 2024.

El motor principal fue el creciente optimismo en torno al avance regulatorio en Estados Unidos: las acciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) permitieron al mercado superar en gran medida el fracaso de la Ley Clarity en el Congreso .

Las crecientes preocupaciones sobre la salud fiscal de Estados Unidos, en un contexto de rendimientos del Tesoro en alza, también derivaron flujos hacia activos alternativos como el oro y Bitcoin, beneficiando al mercado cripto.

A ese impulso se sumó el regreso de Strategy, principal tenedor corporativo de Bitcoin, que reanudó sus compras de la criptomoneda durante el trimestre.

El PCE y el empleo, los próximos catalizadores

Los inversores mantienen el foco en los próximos datos macroeconómicos. Este miércoles se publicó el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de agosto, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed). A nivel interanual mostró un incremento de 3,4%, similar al mes previo. A nivel mensual, se observó una leve aceleración: pasó de 0,1% en julio a 0,3% en agosto.

A eso se le suma que este viernes llegará el informe de empleo de septiembre. El mercado no descarta que la Fed eleve las tasas una o dos veces más en las dos reuniones que restan antes de que finalice 2026.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras tanto, siguen siendo una variable de peso. El bono a 10 años superó el 5%, su nivel más alto desde 2007, y la falta de distensión en las tensiones entre Washington y Teherán mantiene elevada la prima de riesgo geopolítico en los mercados globales.