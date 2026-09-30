MotoGP en Buenos Aires: comienza la preventa de entradas para la carrera de 2027 + Agregar ámbito en









La primera etapa será exclusiva para clientes del Banco Ciudad y la venta general abrirá el 8 de octubre. La competencia se disputará en abril en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde avanzan las obras de remodelación.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez recibirá al MotoGP del 9 al 11 de abril de 2027, como cuarta fecha del campeonato.

El regreso del MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires tendrá este jueves 1° de octubre un primer paso para los fanáticos: comenzará la preventa de entradas para el Gran Premio que se correrá del 9 al 11 de abril de 2027 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. La instancia inicial estará reservada a clientes del Banco Ciudad y se extenderá hasta el miércoles 7.

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La cita porteña será la cuarta fecha del campeonato y marcará el retorno de la máxima categoría del motociclismo al circuito de la Ciudad después de 28 años. Mientras se prepara la comercialización de los tickets, el predio continúa en obras para adaptarse a las exigencias de las competencias internacionales.

La cita porteña será la cuarta fecha del campeonato. Cómo comprar las entradas y cuándo abre la venta general Los tickets estarán disponibles en el sitio oficial de venta del evento. Durante la preventa, los clientes del Banco Ciudad podrán abonar con tarjetas de crédito en hasta seis cuotas sin interés.

También se habilitarán pagos con tarjeta de débito o dinero en cuenta, mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad. La entidad será el banco oficial del Gran Premio. Una vez finalizado el período exclusivo, la venta general comenzará el jueves 8 de octubre.

Las obras en el Gálvez y los cambios que tendrá el MotoGP La remodelación del autódromo incluye el rediseño integral de la pista, cuyos trabajos superan el 60% de avance, además de nuevos boxes, accesos y sectores para el público.

El Gobierno porteño busca adecuar las instalaciones a los requisitos de las principales categorías internacionales y mantiene como objetivo sumar, en el futuro, el regreso de la Fórmula 1. La carrera de Buenos Aires se desarrollará, además, en una temporada de cambios para el MotoGP. En 2027 entrará en vigencia un nuevo reglamento técnico y los equipos presentarán modificaciones en sus plantillas de pilotos. A esas novedades se agregará el desafío de competir en un trazado renovado, para el que las escuderías deberán encontrar nuevas referencias y configuraciones.

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