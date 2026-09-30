Oro rumbo a nuevos máximos: Citi elevó sus proyecciones y ve margen para otra fuerte suba + Agregar ámbito en









De concretarse los objetivos de Citi, implicarían subas para el oro de aproximadamente 12% en el corto plazo y de 17% para el horizonte de hasta un año.

Una eventual disminución de las tasas reales podría favorecer al oro al reducir el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera intereses. Depositphotos

El oro podría mantener su tendencia alcista durante los próximos meses, según las nuevas proyecciones de Citi. El banco estadounidense estableció un objetivo de u$s5.000 por onza para el metal precioso en un horizonte de entre seis y doce meses, mientras que para los próximos tres meses ubicó su previsión en u$s4.800.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las estimaciones toman como referencia un precio de u$s4.276 por onza utilizado por Citi al momento de elaborar su informe. De concretarse sus objetivos, implicarían subas de aproximadamente 12% en el corto plazo y de 17% para el horizonte de hasta un año.

El escenario central del banco contempla una probabilidad del 60% y combina varios factores. Entre ellos, una eventual normalización de los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una reducción de los precios energéticos y un cambio en la política de la Reserva Federal hacia tasas más bajas.

El oro se favorece del contexto global Una eventual disminución de las tasas reales podría favorecer al oro al reducir el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera intereses. En este contexto, los analistas de Citi señalaron: “Nos gusta el sesgo de riesgo para el oro hacia finales de año y 2027”. Y agregaron que existe “un potencial alcista sustancial” bajo determinadas condiciones geopolíticas y monetarias.

El banco también elaboró escenarios alternativos. En uno más negativo, con una probabilidad del 30%, el oro podría ubicarse en u$s4.000 por onza durante 2027. En cambio, el escenario alcista, al que Citi asignó una probabilidad del 10%, contempla un precio de hasta u$s5.625 por onza.

De concretarse los objetivos de Citi, implicarían subas para el oro de aproximadamente 12% en el corto plazo y de 17% para el horizonte de hasta un año. Gentileza - Policía local de Dendermonde Más allá del contexto inmediato, Citi identificó una serie de factores estructurales que podrían sostener la demanda del metal. Entre ellos aparecen el crecimiento de la deuda de EEUU, la diversificación de las reservas internacionales frente al dólar, el ahorro acumulado en China y la búsqueda de cobertura ante las elevadas valuaciones de algunas acciones vinculadas con la inteligencia artificial. Plata, platino y paladio La visión de Citi también es favorable para otros metales preciosos. En el caso de la plata, el banco proyectó u$s75 por onza a tres meses y u$s90 entre seis y doce meses, frente a los u$s64,1 utilizados como referencia. Esto supone potenciales subas de 17% y 40%, respectivamente. Para el platino, las metas son de u$s1.950 a tres meses y u$s2.100 a seis-doce meses, mientras que para el paladio proyectó u$s1.450 y u$s1.550 para esos mismos períodos. La estrategia de Citi para las materias primas, sin embargo, no es homogénea. Mientras mantiene una perspectiva alcista sobre los metales preciosos, adoptó una postura neutral sobre el cobre y espera una fuerte corrección del petróleo si se normalizan los flujos por Ormuz.

Temas Oro

Citi