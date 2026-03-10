El otro factor tras el rebote en Wall Street: cómo son las apuestas especulativas que generan subas "artificiales" Por Solange Rial + Seguir en









Ciertas señales que envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron leídas como una intención de desescalar el conflicto que generó algunas cierres de posición.

Wall Street vive jornadas de fuerte volatilidad en medio de la guerra. NYSE

Wall Street vivió el lunes una sesión de extrema volatilidad que cerró, de forma sorprendente, al alza. Así, no solo los principales índices que arrancaron la jornada con fuertes caídas cerraron en positivo, sino que el barril de petróleo que había llegado a tocar la noche anterior casi u$s120 terminó por debajo de los u$s100. Es cierto que hubo declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que ayudaron a dar la sensación de que no busca escalar más aún el conflicto, pero también influyeron movimientos técnicos que elevaron artificialmente el precio de las acciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Repasemos los hechos que impactaban en los mercados. El régimen iraní nombró un nuevo líder, el hijo de Khamenei, Mojtaba. Este evento se interpretó como una impulso adicional al conflicto. Sin embargo, "la señal contundente, el giro decisivo, se produjo sobre el cierre de la rueda, cuando Trump declaró a CBS News que la guerra estaba cerca de su fin y que incluso evaluaban tomar el estrecho de Ormuz. Aunque hubo contradicciones importantes en el mensaje, el mercado se quedó con la luz al final del túnel", explicaron desde Outlier.

Paralelamente, el lunes expertos del mercado detectaron cierres de posiciones técnicas de grandes fondos que apostaron por la caída de los mercados. "Si bien los mensajes de Trump parecen haber traído calma, nos inclinamos a la justificación de una fuerte toma de ganancias en operaciones cortas", revelaron, por su parte desde Aurum Valores. Esta operación, conocida en la jerga como "shorteo", implica una apuesta a recomprar a precios más baratos los activos prestados que habían vendido previamente a una mayor cotización y permite quedarse con la diferencia como beneficio. Quienes usan esta estrategia buscan tomar ganancias cuando los mercados están deprimidos.

En conversación con Ámbito, Juan Ignacio Márquez, Equity & Fixed Income Analyst en Delphos, recapituló la rueda del lunes: "El mercado dio señales de sobreventa, especialmente en la apertura, con un crudo que llegó a los u$s105 por barril Brent y un VIX que superó la barrera de los 30. La posibilidad de que el G7 considere la utilización de reservas estratégicas ayudó a estabilizar expectativas. Sin embargo, el principal catalizador del rebote de ayer fueron las declaraciones de Donald Trump, sugiriendo que la guerra podría terminar antes de lo previsto y mencionando una comunicación constructiva con Vladimir Putin".

Este experto coincidió en que esta situación "desencadenó un cierre de posiciones cortas que terminó explicando gran parte de la recuperación observada en los mercados". De todos modos, explicó que "no hay señales suficientes para concluir que el período de alta volatilidad haya quedado atrás".

La volatilidad sigue y el mercado mira el estrecho de Ormuz Aunque hubo un pequeño alivio en el tránsito el lunes, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado. Esto fuerza recortes de producción en el Golfo. Así, Arabia Saudita se suma a la disminución de la producción ya anunciados por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Iraq. "Este es el principal foco de conflictos en la economía global, ya que empieza a presionar a los países a tomar la decisión de utilizar sus reservas de petróleo estratégicas", explicaron en esta jornada desde IEB. En este sentido, Trump le advirtió a la República Islámica que no permitirá el bloqueo y afirmó que de concretarse recibirán un "golpe más duro". "Como decimos, no vemos una situación de fácil resolución, por lo que seguimos incitando a la cautela ante los repuntes que puedan verse", fueron en la misma línea desde Arurum Valores. En cuanto a las perspectivas en el corto plazo para el precio del petróleo, Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, dijo que con el "cambio de narrativa" de Trump sobre la extensión de la guerra se "forzó una corrección bajista inmediata en el precio del barril (que terminó cerrando en u$s98,96 para el Brent y u$s94,77 para el WTI), el lunes" aunque "el alivio no logra disipar el fondo de la crisis dado que ambos contratos todavía acumulan un incremento superior al 30% desde el inicio de las hostilidades y seguían operando con alta sensibilidad geopolítica".