Es la más vista de Prime Video: la nueva película de Guy Ritchie que se acaba de estrenar en la plataforma + Agregar ámbito en









Tres especialistas, una fortuna millonaria y una misión que parece imposible se cruzan en el nuevo thriller del reconocido director británico.

Una película que combina grandes nombres y el estilo inconfundible de su director. Prime Video

Prime Video sumó a su catálogo una producción de acción que reúne a tres figuras de Hollywood y vuelve a poner en pantalla el particular sello de uno de los directores más reconocidos del género. La propuesta combina espionaje, humor, violencia y una operación que rápidamente se sale de control.

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La película está dirigida y escrita por Guy Ritchie, cineasta detrás de títulos como Snatch: cerdos y diamantes, Sherlock Holmes y Los caballeros. En esta oportunidad, vuelve a trabajar con Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González, un trío que ya había coincidido con el realizador en proyectos anteriores.

Acción, tensión y un reparto de primer nivel en una nueva apuesta. Prime Video Con una duración cercana a los 100 minutos, la producción apuesta por un ritmo de thriller y una historia atravesada por planes secretos, dinero, criminales y personajes que deben moverse en un terreno donde las reglas pueden cambiar en cuestión de segundos. La película está clasificada para mayores de 16 años en la versión disponible en Prime Video.

De qué trata En la zona gris La historia sigue a Rachel Wild, una especialista en recuperar dinero para clientes poderosos. Su nuevo objetivo es recuperar mil millones de dólares que fueron robados por el mafioso Manny Salazar, un criminal que se encuentra protegido en una isla privada.

Para llevar adelante la operación, Rachel recurre a dos agentes de operaciones encubiertas: Sid y Bronco, interpretados por Henry Cavill y Jake Gyllenhaal. El plan combina espionaje, sabotaje y fuerza física, con la intención de recuperar el dinero de un hombre que cuenta con una estructura de seguridad preparada para responder ante cualquier amenaza.

Pero la misión no se limita a entrar, tomar el botín y salir. El equipo debe enfrentarse a un escenario que se vuelve cada vez más complicado y en el que la estrategia resulta tan importante como la fuerza. Ese punto de partida permite que Ritchie vuelva a trabajar con algunos de sus elementos habituales: criminales, mercenarios, planes con varias alternativas y personajes que parecen tener siempre un as bajo la manga. Prime Video: tráiler de En la zona gris Prime Video: elenco de En la zona gris Henry Cavill como Sid

como Sid Jake Gyllenhaal como Bronco

como Bronco Eiza González como Rachel Wild

como Rachel Wild Rosamund Pike como Bobby Sheen

como Bobby Sheen Kristofer Hivju como Axel Olsson

como Axel Olsson Fisher Stevens como William Horowitz

como William Horowitz Carlos Bardem como Manny Salazar

como Manny Salazar Emmett J. Scanlan como Mick Dunne

como Mick Dunne Jason Wong como Gucci Reyes

como Gucci Reyes Michael Vu como Ed Glover

como Ed Glover Kojo Attah como Andre Baker

como Andre Baker Christian Ochoa Lavernia como Jonathan Moreno