Los bonos en dólares caen en Wall Street, pero una acción argentina pega un fuerte salto de más de 18% + Agregar ámbito en









Los bonos soberanos arrancan la semana en rojo, en línea con los emergentes, mientras el riesgo país se mantiene sobre los 500 puntos y la escalada entre EEUU e Irán impulsa al petróleo.

Los títulos en dólares vuelven a estar presionados por el clima global al cierre del mes. Depositphotos

Los bonos en dólares operan con signo negativo en las primeras operaciones este lunes 31 de agosto, en la misma sintonía que el resto de los emergentes, mientras continúa la tensión global por nuevos ataques entre EEUU e Irán, y el giro geopolítico de EEUU respecto a Venezuela y el petróleo. En ese marco, el riesgo país medido por el J.P Morgan continúa arriba de los 500 puntos básicos.

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El petróleo sube tras el ataque de EEUU a Irán, el primero reconocido públicamente desde finales de julio. En concreto, el crudo avanza más de un 3%, de forma que el Brent cotiza en u$s91 y el West Texas, en u$s86, ante el riesgo de una nueva escalada y la preocupación por una crisis de suministro.

EEUU atacó a Irán y destruyó dos lanzacohetes iraníes en la isla de Larak en lo que supone el primer ataque estadounidense contra posiciones iraníes reconocido públicamente desde finales de julio, lo que es una muestra de que, seis meses después del inicio de la guerra, el final de la misma parece aún lejano.

En ese marco, los títulos en dólares operan con bajas de hasta e 0,9% encabezadas por el Global 2041, Bonar 2041 (-0,8%), y el Bonar 2029 y Global 2035 (-0,7%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 513 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs Por otra parte, S&P Merval en pesos opera con una suba del 1,5% a 3.023.318,66 mientras que medida en dólares avanza 2% a u$s1.889.

Entre las acciones con mayores subas se destaca Transportadora Gas del Sur (2,9%), Cresud (2,7%), Grupo Supervielle (2,5%), BBVA (2,4%) e YPF (2%). En tanto, las acciones que cotizan en el exterior operan en alza destacándose Bioceres con un fuerte repunte de 22%, seguido más lejos por Grupo Supervielle (3,13%), BBVA (2,90%), Grupo Financiero Galicia (2,80%) y Transportadora Gas del Sur (2,81%).