Premios Emmy 2026: dónde ver las series más nominadas

La gala reúne a las producciones que protagonizaron la última temporada. Qué títulos conviene conocer y en qué plataformas están disponibles en Argentina.

La 78ª edición de los Emmy se celebra este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La 78ª edición de los Premios Emmy se celebra hoy, lunes 14 de septiembre, en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como conductora. La ceremonia reconoce las producciones estrenadas entre junio de 2025 y mayo de 2026 y reúne a los principales nombres de la televisión estadounidense. La transmisión empieza a las 20 de Estados Unidos, las 21 en Argentina.

Entre las candidatas hay títulos de HBO Max, Apple TV, Netflix y Disney+, además de otras plataformas. La Academia de Televisión confirmó ocho nominadas a Mejor Serie Dramática, ocho a Mejor Serie de Comedia y cinco a Mejor Miniserie o Antología. Para quienes todavía no vieron las producciones más importantes de esta edición, estas son las principales opciones y dónde encontrarlas.

La categoría de drama tiene una competencia protagonizada por The Pitt , que lidera toda la edición con 25 nominaciones . La producción médica protagonizada por Noah Wyle está disponible en HBO Max y vuelve a competir por Mejor Serie Dramática. También tiene candidaturas en actuación para Wyle, Katherine LaNasa, Sepideh Moafi y Tina Ivlev.

En Apple TV se pueden encontrar tres de las producciones que compiten en esta categoría: Slow Horses , Pluribus y Vicios ocultos . La primera tiene a Gary Oldman nuevamente entre los candidatos y estrena su sexta temporada el 16 de septiembre, dos días después de la ceremonia. Pluribus , creada por Vince Gilligan y protagonizada por Rhea Seehorn, llega con 18 nominaciones y puede verse en el catálogo argentino de Apple TV.

La diplomática , con Keri Russell, representa a Netflix , mientras que Paradise está disponible en Disney+ . El listado se completa con El caballero de los siete reinos y La edad dorada , ambas de HBO Max , y Your Friends & Neighbors , de Apple TV .

Las comedias más aclamadas de la temporada disponibles en streaming

En comedia, Hacks llega a los Emmy después de su última temporada con un récord para el género: recibió 24 nominaciones, la segunda mayor cifra general de esta edición. La serie protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder se puede ver en HBO Max. El principal desafío para la producción de HBO Max es La maldición de Widow's Bay, disponible en Apple TV. La comedia de terror consiguió 19 candidaturas y ya obtuvo ocho premios durante las ceremonias de los Creative Arts Emmys.

La lista se completa con Terapia sin filtro, de Apple TV, Nadie quiere esto, de Netflix, The Bear y Solo asesinatos en el edificio, de Disney+, Margo tiene problemas de dinero, de Apple TV y Colegio Abbott, también de Disney+. Son las ocho producciones que compiten por Mejor Serie de Comedia en esta edición.

Para quienes buscan ponerse al día con las actuaciones más importantes, Jean Smart compite por Hacks, Quinta Brunson por Colegio Abbott, Ayo Edebiri por The Bear, Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero y Lisa Kudrow por The Comeback, otra producción de HBO Max reconocida en la categoría interpretativa.

Miniseries indispensables para hacer un maratón antes de la entrega de premios

La categoría de Mejor Miniserie o Antología reúne cinco títulos y ofrece algunas de las producciones con mayor cantidad de nominaciones de la edición. Bronca, disponible en Netflix, vuelve después de haber ganado el Emmy a Mejor Miniserie en 2023. Su segunda temporada tiene 16 nominaciones y cuenta con Oscar Isaac y Carey Mulligan entre sus candidatos.

Otra de las opciones de Netflix es La bestia en mí, protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys. La producción compite por el premio principal y también tiene presencia en las categorías de actuación. DTF St. Louis, disponible en HBO Max, también llega con una presencia importante: consiguió 13 nominaciones y aparece entre las principales apuestas de la ceremonia. La lista se completa con Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, disponible en Disney+, y Su peor pesadilla, que figura en los catálogos de Movistar Plus+.

Quienes quieran llegar a la ceremonia con una referencia clara de las principales candidatas pueden empezar por las producciones con mayor cantidad de nominaciones. The Pitt encabeza el listado general con 25, seguida por Hacks con 24, La maldición de Widow's Bay con 19, Pluribus con 18 y Bronca con 16. Esta noche va a definir cuáles de estos títulos terminan siendo los grandes ganadores de la noche.