Marcó del Pont: "El Estado es fundamental para amortiguar el impacto de la crisis"

“Toda esta asistencia fue posible porque hubo un Estado que utilizó sus recursos públicos. Los impuestos son la forma más virtuosa de financiar el gasto, frente al otro camino que es el endeudamiento”, consideró Marcó del Pont en diálogo con FM La Patriada.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que, en este contexto, la mejora en la recaudación de impuestos provenga fundamentalmente de aquellos sectores con mayor capacidad contributiva”, expresó la funcionaria al destacar que “recaudar más de los sectores con mayor capacidad contributiva tiene un rol redistributivo ya que todos esos recursos vuelven en políticas públicas. Este es el rol esencial que tiene un Estado que tiene como eje central el desarrollo económico y la inclusión social”

Toda esta asistencia fue posible porque hubo un Estado que utilizó sus recursos públicos" (Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP).

Durante septiembre la recaudación registró su primer incremento en términos reales del año. “La mejora de la recaudación refleja la existencia de una incipiente recuperación en algunos sectores aunque todavía es un proceso heterogéneo. Hay muchas actividades que están muy mal. Para consolidar este proceso de recuperación son necesarias políticas como las que hemos anunciado en los últimos días”, consideró la titular de la AFIP.

Al mismo tiempo, Marcó del Pont se refirió al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario que se debate en el Congreso: “Va a recaer sobre el patrimonio de las personas, no de las empresas. Es un porcentaje que no llega al 1% del total de contribuyentes. Escuché que el aporte extraordinario va a llevar a las personas que tengan que pagarlo a vender sus equipos y sus fábricas. Eso no es así. Los legisladores buscaron que el aporte no recaiga sobre el excedente que se necesita para la recuperación, para la inversión, para la generación de riqueza en la economía real”, consideró la funcionaria.