Guzmán, sobre negociación con FMI: "Esperamos tener un entendimiento de cuál es la situación argentina hoy"

Guzmán destacó el rol de en la reestructuración de la deuda Argentina, al remarcar que "jugó un papel positivo". En ese sentido, indicó que el rol del organismo "en la evaluación de la sostenibilidad de la deuda de los países en crisis será importante".

"El objetivo al que apuntamos en las negociaciones con el FMI es el de reemplazar el programa que Argentina y el FMI firmaron en 2018 y que no funcionó por uno que funcione. Esperamos tener negociaciones basadas en la responsabilidad y en el entendimiento de cuál es la situación de Argentina hoy", afirmó el Ministro.

Canje deuda externa bajo ley extranjera

Sobre el reciente acuerdo de la deuda con los acreedores privados, Guzmán remarcó que representó "un paso muy importante para avanzar en el camino de poner en orden las finanzas públicas y restaurar condiciones que permitan que la economía se pueda recuperar.

"Para nosotros, restaurar la sostenibilidad era fundamental y sostenibilidad significa que queríamos redefinir nuestros compromisos de deuda de una manera que fuera coherente con una economía que pudiera recuperarse y sostener esa recuperación en el tiempo", dijo

En ese sentido, expresó que el Gobierno quería "llegar a un acuerdo, pero que fuera sostenible". "Habría sido de muy poco valor hacer una promesa que luego no podríamos cumplir. Por eso las negociaciones fueron duras en este punto. No queríamos llegar a un acuerdo antes con términos que no iban a ser sostenibles", señaló.

"La sostenibilidad también es importante para los acreedores porque si el país no tiene la capacidad para pagar, el valor de los bonos también es muy bajo, refleja el hecho de que el país no puede pagar", explicó Guzmán.

Con todo, el ministro cree que "la firmeza de los gobiernos en esta premisa de sostenibilidad va a ser muy importante en los tiempos que vienen". "Por supuesto, debería haber mejoras en la arquitectura financiera internacional, pero esas mejoras aún deberán complementarse con actitudes de los gobiernos que sean firmes en la defensa de la premisa de la sostenibilidad de la deuda cuando sea necesario defenderla", enfatizó.

En ese sentido, Guzmán indico que "este fue un proceso muy interesante, de especial valor para el funcionamiento de la arquitectura financiera internacional. Fue la primera reestructuración de deuda en la que se pusieron a prueba las Cláusulas de Acción Colectiva modernas. Demostraron ser valiosas. Esperamos que sigan siendo valiosas en reestructuraciones posteriores, pero necesitamos algo más que un buen lenguaje contractual".

El Foro Europeo Alpbach es una plataforma interdisciplinaria para la ciencia, la política, los negocios y la cultura. Establecido en 1945, el Foro europeo anual Alpbach aborda las cuestiones sociopolíticas relevantes de nuestro tiempo