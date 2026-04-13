Carta abierta de pymes al Gobierno: califican al modelo de "antiproductivo" y piden medidas urgentes + Seguir en









En una misiva, empresarios del sector de la industria, el comercio, la construcción, las economías regionales y los servicios detallan cómo está en estos momentos la cadena productiva.

Las pymes reclaman medidas urgentes.

Representantes de pymes vinculadas a la industria, el comercio, la construcción, las economías regionales y sectores de servicios reclaman medidas, en una carta abierta al Gobierno, ante la caída del mercado interno, la suba en los insumos básicos y servicios públicos, la inaccesibilidad del crédito y el perjuicio que supone a nivel productivo que existan las importaciones masivas "sin controles elementales" que se realizan en condiciones de dumping o sin cumplir normas sanitarias y de seguridad básicas, según denunciaron.

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"Debemos señalar con toda claridad que la política económica de su gobierno es en forma general abiertamente antiproductiva. Lejos de fomentar la producción nacional, se ha orientado hacia la especulación financiera y el endeudamiento público creciente", aseguran en el texto, en el que también reclaman la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de las cadenas productivas. Como contracara mencionan sectores vinculados a la energía (petróleo y gas), los grandes agronegocios, la minería, actividades financieras, y servicios públicos monopólicos como los únicos que crecen.

Una de las opciones que barajan es "separar los precios del mercado interno de los precios internacionales", en el marco del shock petróleo producto de la guerra de Medio Oriente. "En petróleo no solo somos autosuficientes, sino que exportamos el 40% de lo que producimos. El crudo que brota de nuestra tierra nos pertenece a todos los argentinos —así lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y el Pacto de San José de Costa Rica, ratificados por nuestra Nación—", sentencian y agregan: "Idéntica situación ocurre, por ejemplo, con el trigo y la harina. Argentina es una de las potencias exportadoras mundiales en su producción, y sin embargo el pan de cada día se vuelve inaccesible. La carne ha aumentado un 100% en el último año".

Qué medidas reclaman en lo inmediato El punto de partida inicial, para ellos, es transparentar los costos y precios de productos y servicios que "aparecen deformados por su injustificable atadura a los precios internacionales y por la posición privilegiada de sus oferentes". Las formas de para diferenciar los precios locales de los internacionales, son: medidas impositivas, derechos de exportación diferenciados, obligación de abastecimiento local garantizado, investigación —con participación social— de maniobras por abuso de posición dominante, contrabando o desabastecimiento.

A su vez, para los firmantes de esta misiva, el Congreso debe declarar las emergencias productiva, cambiaria y social. Asimismo, le exigen a la Cámara de Diputados rechazar, como ya lo ha hecho el Senado, la anulación de la Ley de Abastecimiento N° 20.680.

"La Ley de Abastecimiento fue durante más de cuarenta años una herramienta de defensa del mercado interno, de protección de los consumidores y de prevención de conductas especulativas. Su derogación por decreto, sin debate parlamentario, viola el espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional, que reserva al Congreso la facultad de sancionar leyes que regulen el comercio interior y exterior", resaltaron. Firmaron la misiva: Central Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) Raúl Hutin, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, Asociación para la Pequeña y Media Empresa de Santa Fe (ASOPYME), Mario Galizzi, Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), Juan Ciolli, Unión Industrial de Moreno (UIA- Moreno), Gabriel Muñiz, Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), David Selser, Pymes Sur Carlos Norryh, Casa Ciudadana de Piñeiro- Avellaneda Francisco Dos Reis, Confederación Federal Pyme Argentina Mauro González, Cámara Empresarial de Distrito Tecnológico San Martín (CEDITEC)- Enrique Mora y Asociación de Trabajadores Independientes y Microemprendedores (ATIAME)- Juan Demeo.