Cuánto sale un tender eléctrico: precios, alternativas y diferencias con la secadora

Que la humedad no te detenga a la hora de lavar la ropa. Conocé estas útiles alternativas para el secado rápido.

Que tender la ropa no sea un problema cuando hay humedad.

El secado de la ropa es una de las tareas más importantes del hogar , especialmente en épocas de frío o alta humedad donde colgar las prendas al aire libre no siempre es suficiente. En este contexto, contar con una solución eficiente puede marcar la diferencia tanto en comodidad como en consumo energético.

Existen distintas formas de secar la ropa dentro del hogar: desde los clásicos tenders tradicionales hasta electrodomésticos más avanzados como las secadoras. Sin embargo, en los últimos años surgió una alternativa intermedia que combina practicidad y ahorro: los tenders eléctricos.

Este tipo de dispositivo ganó popularidad por su bajo consumo y facilidad de uso, posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan acelerar el secado sin disparar el gasto en electricidad. Qué son, cómo funcionan y cuánto cuestan en 2026.

Este dispositivo es ideal para el secado rápido, sin dañar la ropa y sin gastar energía de más.

Un tender eléctrico es un tendedero tradicional que incorpora varillas calefaccionadas . Estas barras generan calor suave que se transmite directamente a las prendas, acelerando el proceso de secado sin necesidad de aire caliente forzado.

A diferencia de una secadora convencional, que funciona mediante un sistema de tambor y circulación de aire caliente, el tender eléctrico no mueve la ropa. Esto implica un secado más lento , pero también un menor desgaste de los tejidos y un consumo energético considerablemente más bajo.

Tender la Ropa Ante el frío y la humedad, la mejor opción es tender la ropa en el hogar. Imagen: Freepik

Otra diferencia clave está en el consumo. Mientras que una secadora puede requerir entre 2000W y 3000W, los tenders eléctricos suelen operar entre 70W y 220W, lo que los convierte en una alternativa mucho más eficiente desde el punto de vista energético.

Además, el tender eléctrico ocupa menos espacio, es plegable y no requiere instalación. Esto lo hace ideal para departamentos o viviendas con poco lugar, donde una secadora tradicional puede resultar poco práctica.

Que hay que tener en cuenta antes de comprar un tender eléctrico

Antes de elegir un tender eléctrico, uno de los factores principales a considerar es la potencia. A mayor potencia, más rápido será el secado, pero también puede aumentar el consumo. Por eso, es importante equilibrar la necesidad con el uso que se le va a dar. También es clave observar la capacidad de carga y la cantidad de varillas calefaccionadas.

Los modelos más completos incluyen alas laterales que permiten colgar más prendas, lo que resulta útil para familias o cargas más grandes. El material de fabricación es otro punto importante. El aluminio suele ser la mejor opción por su buena conductividad térmica, su resistencia a la corrosión y su bajo peso, lo que facilita el traslado dentro del hogar.

Por último, conviene prestar atención a detalles adicionales como la presencia de temporizador, sistemas de seguridad (como protección contra humedad tipo IPX24) y el espacio disponible en la casa para su uso y guardado.

Tender En épocas de humedad y frío, no hay mejor alternativa que el tender para la ropa. Imagen: Freepik

Precios de tender eléctricos en el mercado en abril 2026

Para abril de 2026, los precios de los tenders eléctricos en Argentina muestran una amplia variedad según sus características técnicas. En términos generales, el rango va desde los $85.000 hasta los $160.000, dependiendo de la potencia, el diseño y la capacidad.

Los modelos de entrada, con potencias entre 70W y 100W, se ubican entre los $85.000 y $110.000. Están pensados para prendas livianas y cuentan con entre 6 y 8 varillas calefaccionadas, siendo una opción económica para usos básicos.

En un escalón superior aparecen los modelos reforzados con alas laterales, que alcanzan potencias de entre 200W y 220W. Estos equipos cuestan entre $115.000 y $155.000, permiten secar prendas más pesadas y algunos incluyen temporizador para optimizar el consumo. Por otro lado, también existen alternativas como los tenders verticales o secadoras portátiles, que pueden conseguirse desde $38.000 hasta $90.000, ideales para espacios reducidos y con mayor capacidad de carga.