La funcionaria del Fondo llega a Buenos Aires tras una invitación de Javier Milei. Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. No hay fecha especifica.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que la titular del FMI, Kristalina Georgieva , visitará la argentina antes de fin de mes. En un mensaje publicado en la red social X , el funcionario reveló la funcionaria del Fondo aceptó una invitación del presidente, Javier Milei . Según el ministro la visita "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto" .

“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI , @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei”, anunció.

“Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”, cerró.

El ministro de Economía y la directora gerente del FMI mantuvieron una serie de reuniones desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei , en el marco de las negociaciones entre la Argentina y el organismo multilateral.

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva , quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei . Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este…

El primer encuentro formal tuvo lugar en enero de 2024 , durante el Foro Económico Mundial de Davos , pocos días después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo técnico con el FMI . Allí comenzaron una agenda de trabajo que continuó en distintas cumbres y reuniones internacionales.

La siguiente reunión se realizó en julio de 2024, durante la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro. Tras ese encuentro, Georgieva volvió a expresar públicamente el respaldo del organismo a las políticas económicas impulsadas por la administración argentina.

Meses más tarde, en octubre de 2024, ambos volvieron a verse en Washington, mientras continuaban las conversaciones vinculadas a un eventual desembolso de fondos para el país.

En febrero de 2025, Caputo y Georgieva mantuvieron un nuevo encuentro, esta vez con la participación de Javier Milei, quien se sumó por primera vez a una reunión con la titular del FMI. Sin embargo, esa instancia no derivó en avances concretos hacia un nuevo acuerdo.

Posteriormente, durante una reunión desarrollada en Nueva York, Milei, Caputo y Georgieva volvieron a compartir una agenda de trabajo en un contexto marcado por el fuerte respaldo de Estados Unidos a la Argentina y mientras avanzaban las negociaciones con el Tesoro estadounidense por un swap de u$s20.000 millones.

El FMI mantuvo sus previsiones para la economía argentina

El más reciente encuentro entre Caputo y Georgieva se produjo después de que el FMI publicara una nueva edición de su informe "Perspectivas de la economía mundial", correspondiente a julio.

En ese documento, el organismo mantuvo sin modificaciones sus estimaciones de crecimiento para la economía argentina y proyectó un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027, cifras que continúan ubicándose por encima de los promedios previstos para la región y para la economía mundial.

Durante la presentación del informe, la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, también destacó la evolución del proceso inflacionario.

“Se ha reanudado el proceso de desinflación y se prevé que este avance de forma gradual, hasta situar la inflación en el 25% para finales de 2026”, remarcó la funcionaria.