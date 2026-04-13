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13 de abril 2026 - 16:08

La informalidad laboral subió al 43% en el cuarto trimestre de 2025, con mayor incidencia en mujeres y jóvenes

ámbito.com | Erika Cabrera
Por Erika Cabrera
Advierten que creció la informalidad en las pymes por altos costos financieros y presión impositiva

En medio de una alta precarización laboral, la informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025 frente al 42% del mismo período del año previo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La tasa más alta se observa entre las mujeres de hasta 29 años, donde el indicador alcanza el 57,9%; y las de 65 años y más, que tienen un índice de 61,6%.

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