La informalidad laboral subió al 43% en el cuarto trimestre de 2025, con mayor incidencia en mujeres y jóvenes

En medio de una alta precarización laboral, la informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025 frente al 42% del mismo período del año previo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La tasa más alta se observa entre las mujeres de hasta 29 años, donde el indicador alcanza el 57,9%; y las de 65 años y más, que tienen un índice de 61,6%.