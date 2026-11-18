El Gobierno nombró al nuevo vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear + Agregar ámbito en









El cargo quedó en manos del bioingeniero Flavio Andrada Contardi, que hasta ahora era gerente dentro del propio organismo. Asumió el 17 de noviembre, menos de una semana después de la renuncia de su antecesor.

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene nuevo vicepresidente.

El Gobierno nacional designó a Flavio Alejandro Andrada Contardi como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en reemplazo de Carlos Alberto Terrado, que había renunciado días atrás. El nombramiento rige desde el miércoles 17 de noviembre.

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Así lo dispuso el Decreto 1389/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma ubica a la ARN como “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.

El nuevo vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear Andrada Contardi no llega desde afuera. Hasta su designación ocupaba la gerencia de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas, uno de los puestos del primer nivel operativo del organismo, para el que lo había nombrado el propio Terrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución 773/2025, con un plazo máximo de dos años.

Según su perfil de LinkedIn, el nuevo funcionario se especializó en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear en el Instituto Balseiro y en seguridad nuclear y protección radiológica en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además fue docente. Tiene también una maestría en dirección de organizaciones del Instituto Universitario Naval.

Su recorrido profesional incluye tareas de fiscalización y control regulatorio, licenciamiento de instalaciones radiactivas y evaluación de seguridad radiológica, además de inspecciones de salvaguardias sobre el control de materiales nucleares. Representó a la Argentina en el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y en reuniones técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y actuó como experto en misiones sobre ciclotrones, radiofarmacia y protección ocupacional en América Latina.

Cómo se definió el reemplazo El reemplazo se resolvió en menos de una semana. La renuncia de Terrado había sido aceptada mediante el Decreto 1351/2026, que no explicó los motivos de su salida ni adelantó quién lo sucedería. Terrado ocupaba la vicepresidencia primera de la ARN desde el 1 de marzo de 2024, por el Decreto 237/2024. Ingeniero nuclear egresado del Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de Malvinas, integraba además el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del OIEA. Su historia en el organismo regulador arrancó en 1994, cuando todavía se llamaba Ente Nacional Regulador Nuclear, y allí fue, entre otros cargos, responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. Entre 2010 y 2016 trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y entre 2016 y 2019 fue director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina.