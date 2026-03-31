Menos crecimiento y más inflación: Alemania ajusta sus proyecciones económicas por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Los principales institutos económicos alemanes empeoraron sus pronósticos para 2026 y 2027. La guerra contra Irán agrava una economía que ya arrastraba debilidades estructurales desde la pandemia.

La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó la semana pasada medidas para contener el precio de los combustibles.

Los principales institutos económicos de Alemania recortaron sus previsiones de crecimiento para este año y para 2027. Además, elevaron considerablemente sus estimaciones de inflación como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

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Para 2027, los institutos redujeron sus perspectivas crecimiento al 0,9% para 2026, frente al 1,4% estimado con anterioridad, según informo Reuters. Las proyecciones a la baja reflejan el impacto económico directo del conflicto iraní sobre la principal economía de la zona euro.

La economía alemana arrastra dificultades para crecer desde la pandemia del coronavirus, situación luego acrecentada por la guerra en Ucrania, ya que Alemania era muy dependiente del gas ruso. A ese escenario de fragilidad estructural se le agregó la creciente competencia de China, el encarecimiento sostenido de la energía y el debilitamiento de su modelo exportado.

image El bloqueo del estrecho de Ormuz disparó los precios del petróleo. Inflación en alza En materia de precios, los institutos esperan ahora que la inflación escale al 2,8% tanto en 2026 como en 2027. Hasta el momento, las proyecciones apuntaban al 2% y al 2,3% para esos años, respectivamente.

La inflación alemana se aceleró al 2,8% en marzo, impulsada por el alza en los precios energéticos en el marco del conflicto en Irán, y los economistas anticipan nuevas subidas en los próximos meses. En tanto, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— se mantuvo estable respecto del mes anterior, en el 2,5%.

No obstante, los analistas advierten que cuanto más se prolongue la guerra y presione al alza los precios de las materias primas, más probable resulta que ese indicador también repunte. En respuesta a la situación, la Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó la semana pasada medidas para contener el alza en los precios de los combustibles.