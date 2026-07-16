La tasa de financiamiento pyme bajó casi 15 puntos en un año: en junio fue del 24,5% + Agregar ámbito en









El dato surge del IFP difundido por la sociedad de bolsa VetaCap. La entidad también destacó una mayor cantidad de operaciones en el MAV, y a mayor plazo.

Imagen creada con IA.

Durante junio, el costo de financiamiento de las pymes se abarató, tanto en términos mensuales como interanuales. En ese marco, se verificó un incremento en la cantidad de operaciones.

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Según un relevamiento de la sociedad de bolsa VetaCap, en el sexto mes del año las pymes se financiaron a una tasa de interés nominal anual (TNA) del 24,51%. En comparación con junio de 2025, el Índice de Financiamiento Pyme (IFP) experimentó un declive de 14,46 puntos porcentuales (p.p).

Estos números muestran que la inflación del último año (33,5%) fue algo inferior a la TNA de hace 12 meses (38,97%). Asimismo, para los próximos 12 meses los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepará 22,3%; de este modo, si es que la proyección se concreta, la brecha con la tasa se recortaría.

Respecto de mayo de este año, la TNA bajó 0,82 p.p. "Esta evolución consolida una tendencia bajista que acompaña la descompresión general de las tasas de interés en pesos y el proceso de desinflación", expresó VetaCap en un informe difundido este jueves.

Las pymes demandaron más financiamiento en junio En paralelo, la ALyC destacó que el volumen operado bajo instrumentos calificados como EPyME dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV) trepó 11,2% mensual en junio. Concretamente, se registraron 33.105 operaciones, por un total de $653.000 millones.

El informe subrayó un mayor peso en los créditos de entre 31 y 60 días, lo cual "puede ser una señal de mayor previsibilidad y estabilización de expectativas para coordinar vencimientos a horizontes más razonables para su flujo de caja". Por otra parte, VetaCap remarcó el sobre costo por riesgo de la tasa de los Cheques de Pago Diferido no garantizados, que promediaron una TNA del 34,37%, contra el 22,85% de aquellos que cuentan con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Según la entidad, esto ratifica "que las coberturas de garantías siguen permitiendo un acceso crediticio a plazos más extensos y costos sustancialmente menores". Vale remarcar que el IFP, lanzado el mes pasado por primera vez, reporta la tasa promedio ponderada por monto de los principales instrumentos (cheques, pagarés y facturas de crédito electrónicas).

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