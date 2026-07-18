Semana laboral de 4 días: el feriado sorpresa de julio 2026 exclusivo para Buenos Aires + Agregar ámbito en









Una fecha especial permitirá a un grupo de vecinos modificar su rutina con una jornada no laborable por una celebración histórica.

El septimo mes del año esconde un feriado único. Depositphotos

Julio de 2026 llegó con un feriado sorpresa para una parte de la provincia de Buenos Aires. Aunque el calendario nacional no contempla un asueto para esa semana, un municipio bonaerense va a contar con un día libre que va a alterar toda la actividad habitual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida va a alcanzar exclusivamente a quienes residen o trabajan en ese distrito y permitirá que muchos disfruten de una semana laboral más corta. La importancia de la fecha se debe a una conmemoración que forma parte de la historia local y que todos los años reúne a los vecinos para festejar.

Julio llegó con un feriado inesperado para algunos afortunados. Freepik Por qué es feriado el 22 de julio de 2026 El miércoles 22 de julio de 2026 va a ser un día no laborable en el partido bonaerense de General Alvear, donde se recordará el 157° aniversario fundacional del distrito. La fecha conmemora la promulgación de la ley que dio origen al municipio en 1869, por lo que cada año provoca la suspensión de actividades para dar lugar a las celebraciones.

Como suele pasar, la Municipalidad va a organizar un acto protocolar frente al Palacio Municipal, donde participarán autoridades, instituciones educativas, representantes de entidades intermedias y vecinos. De todas formas, la celebración no se va a limitar a la ceremonia oficial, ya que durante el día también habrá actividades abiertas al público como:

Acto central frente al Palacio Municipal

Fogón popular

Desfiles

Asado gratuito para los vecinos

Espectáculos artísticos y musicales El cronograma completo, junto con los horarios y los espacios donde se desarrollarán cada una de las actividades, será informado por la Municipalidad de General Alvear a través de sus canales oficiales. Es importante recordar que este tipo de feriados municipales suele aplicarse únicamente dentro del distrito correspondiente.

La fecha es perfecta para descansar y disfrutar. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados