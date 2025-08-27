Mercados: grandes fondos globales optimistas, muy invertidos y con poco efectivo

Pese al clima geopolítico, las esquirlas de la guerra arancelaria, la embestida de Donald Trump contra la Fed, las advertencias sobre posibles burbujas, y otras luces amarillas, los grandes gestores de inversiones globales no solo mantienen el optimismo sobre el mercado sino reconocen estar “muy invertidos” y con bajo nivel de liquidez. Así lo refleja el último sondeo “Global Fund Manager Survey” (GFMS) del Bank of América (BofA) que destaca que es el más alcista desde febrero pasado donde solo un 5% ve probabilidad de aterrizaje brusco (el nivel más bajo desde enero pasado), y con niveles de efectivo en mínimos históricos del 3,9%. Además, la mayoría de los gestores tienen una posición larga en los “7 Magníficos", mientras que el 52% no ve una burbuja de Inteligencia Artificial (IA) y el 55% afirma que la IA ya está impulsando la productividad. Por otro lado, solo un 9% de los inversores tienen exposición a criptomonedas mientras que el 48% de los inversores tienen exposición al oro. También hay que destacar del resultado del sondeo el hecho de que la asignación de acciones está aumentando, pero no a niveles extremos.