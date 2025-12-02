Balanz suma a Matías Tamburini a su Comité Ejecutivo + Seguir en









Tamburini es Licenciado en Administración de Empresas (UCA) y posee un Posgrado en Finanzas por la Universidad de San Andrés.

Balanz anuncia la incorporación de Matías Tamburini como nuevo miembro de su Comité Ejecutivo. Depositphotos

Balanz anuncia la incorporación de Matías Tamburini como nuevo miembro de su Comité Ejecutivo, con responsabilidades sobre Finanzas y Sales & Trading. "Su llegada aporta una visión estratégica consolidada tras más de 25 años de experiencia en instituciones financieras internacionales y en el desarrollo y liderazgo de proyectos vinculados al mercado de capitales",

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tamburini es Licenciado en Administración de Empresas (UCA) y posee un Posgrado en Finanzas por la Universidad de San Andrés. A lo largo de su carrera construyó una trayectoria sólida en mercados de capitales de economías emergentes —especialmente en renta fija, divisas y derivados— en entidades como WestLB, MBA Banco de Inversiones, ING (Buenos Aires y Nueva York) y Deutsche Bank.

En 2016 asumió la Dirección General del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, donde lideró la gestión de uno de los fondos más relevantes del país. Tras finalizar esa etapa en el sector público, retomó su actividad privada para impulsar iniciativas estratégicas orientadas al desarrollo del mercado financiero.

image “Es un honor sumarme al Comité Ejecutivo de Balanz en una etapa clave para el crecimiento del negocio. El mercado de capitales argentino presenta desafíos y oportunidades únicas, y estoy convencido de que Balanz cuenta con el talento, la visión y la capacidad para continuar fortaleciendo su liderazgo. Mi propósito es aportar una mirada estratégica que acompañe la evolución sostenida de la compañía y potencie su propuesta de valor”, expresó Tamburini.

“La incorporación de Matías refuerza nuestro compromiso con una gestión orientada al largo plazo y al crecimiento sostenido de Balanz. Su trayectoria internacional, su profundo conocimiento del mercado y su espíritu emprendedor aportan una perspectiva estratégica que enriquecerá nuestras capacidades. Confiamos plenamente en que su experiencia fortalecerá nuestra presencia en el sistema financiero e impulsará nuevas oportunidades de crecimiento”, comentó Claudio Porcel, Presidente y CEO de Grupo Balanz.

Temas BYMA