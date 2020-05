El sueño del auto 100% Mercosur y la "pasión" por Toyota

No sólo el presidete Alberto Fernández es un fanático de Toyota, como quedó confirmado ayer durante su visita a la planta en Zárate al destacar que es fiel usuario de la marca. El kirchnerismo, en general, muestra una pasión con esta automotriz que se remonta a la gestión anterior. Ayer, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof – también participante de ese acto – recordó la relación que mantuvo con la empresa mientras fue ministro de Economía entre 2014 y 2015. En su discurso de no escatimó elogios para la compañía japonesa que, por contraste, fue una forma sutil de diferenciarla del resto. Remarcó que es la terminal con mayor contenido nacional de piezas (alrededor de 40%) pero que en valor llega al 70%. No es la primera vez que lo hace. Las palabras del mandatario provincial no fueron inocentes, hay que ponerlas en contexto.