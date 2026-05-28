La Casa Blanca comparó a migrantes indocumentados con "aliens" y lanzó una web para denunciarlos

La plataforma oficial incluye un formulario para reportar personas sin documentación y un mapa con arrestos en distintos estados del país.

La Casa Blanca lanzó una página oficial con un mensaje contra la inmigración irregular y un formulario para reportar migrantes indocumentados.

La Casa Blanca lanzó una nueva página oficial dedicada a la política migratoria del gobierno de Donald Trump , en la que compara a los inmigrantes indocumentados con “aliens” y habilita una herramienta para denunciar a personas sin documentación en Estados Unidos.

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El sitio, titulado “Aliens” , utiliza un juego de palabras entre el término legal en inglés para referirse a extranjeros y su acepción popular como “extraterrestres”. Bajo esa lógica, el gobierno republicano difundió un mensaje de fuerte tono político contra la inmigración irregular.

“Han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestras vidas diarias. Han comprado en las mismas tiendas, acudido a las mismas clases que nuestros hijos y vivido existencias humanas aparentemente normales. Con una excepción: no pertenecen aquí”, señala el texto publicado en la web.

En la página, la administración de Trump acusó a gobiernos anteriores de haber encubierto el ingreso de inmigrantes indocumentados y de “acelerar la invasión”. Además, presentó al actual mandatario como el primero en advertir sobre lo que considera una amenaza para las familias estadounidenses.

“El presidente Trump dijo la verdad. Se acabó el encubrimiento. Hay que proteger la frontera. Hay que deportarlos a todos”, afirma el mensaje oficial.

aliens

El sitio también incluye un espacio para reportar presuntos casos de inmigración irregular y un mapa con detenciones realizadas en distintos estados del país. La plataforma detalla además los delitos atribuidos a los detenidos y su nacionalidad.

Más de tres millones de arrestos registrados

Según el recuento difundido por la propia página, la cifra de arrestos de migrantes indocumentados desde la asunción de Trump supera los tres millones. El número se presenta como un contador actualizado en tiempo real.

La web también muestra un desglose territorial de las detenciones y una lista de países de origen de las personas arrestadas. Entre las nacionalidades mencionadas figura Argentina.

El mensaje oficial sostiene que los inmigrantes indocumentados “invadieron” el país “al amparo de la oscuridad” y afirma que la administración buscará devolverlos a sus lugares de origen.

“No eran hombrecitos verdes. Estos ‘aliens’ son los millones de inmigrantes ilegales que invadieron nuestro país”, concluye el texto publicado por la Casa Blanca.