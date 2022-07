La Mesa de Enlace va por su cuarto paro contra el Gobierno

Los productores “autoconvocados” fueron los mismos que el pasado 23 de abril llevaron adelante un “tractorazo” hasta la Casa Rosada y el Monumento a la bandera y contaron con el apoyo de diversos referentes de la oposición. Lo mismo sucedió el 9 de julio del año pasado, cuando concretaron un acto en San Nicolás hasta donde llegó montada a caballo y con vestimenta típica gaucha la dirigente del Pro, Patricia Bullrich.

Lo cierto es que los reclamos del campo, tanto de la Mesa de Enlace como de los autoconvocados, van siempre por el mismo camino y es básicamente contra el Gobierno de Alberto Fernández y las medidas de intervención en los mercados de granos y carne.

Incluso el primer paro agropecuario organizado por la Mesa de Enlace fue apenas días antes de que se declarara la pandemia de coronavirus en 2020 e incluyó un cese de comercialización de granos en protesta por el incremento de las retenciones. Luego, siguieron dos medidas más por el cierre en las exportaciones de carne y por la intervención en el registro de exportaciones de maíz.

En contrapartida, como antecedente más próximo, durante el Gobierno de Mauricio Macri la dirigencia rural no llevó adelante ningún tipo de medida de fuerza e incluso dijeron “comprender” la necesidad que tuvo ese Gobierno de incrementar las retenciones de la soja y reinstaurar la de los cereales ante la crisis que atravesaba la economía.

El contexto y la crisis de la que hablaba el campo en ese entonces era luego que Mauricio Macri acordara con el FMI un préstamo por u$s50.000 millones mediante el cual se comprometía, además, a bajar el déficit y la inflación. Dos ítems que no se alcanzaron a pesar de los desembolsos del Fondo de los que hoy quedan solo deudas.

Más allá de la historia, un dato curioso como antesala del cuarto paro de la Mesa Enlace, es que en las últimas horas el Gobierno de Alberto Fernández aumentó el límite para las exportaciones de maíz desde los 30 millones hasta los 36 millones de toneladas, ante los resultados de una buena cosecha y con la tranquilidad de que el mercado local está bien abastecido. Justamente, tal como se le había prometido a la dirigencia rural que iban a funcionar los volúmenes de equilibrio fijados por el ministerio de Agricultura.

De cualquier manera, se sabe que mañana los dirigentes nacionales de la Mesa de Enlace estarán presentes en Gualeguaychú, Entre Ríos, en un acto en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 14, desde donde los productores marcharán hasta el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar una asamblea prevista para las 12.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional no se ahorraron críticas respecto a la decisión de la Mesa de Enlace y el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, remarcó su trabajo personal para el sector: “Me rompí el alma para que no falten fertilizantes y combustible. Decidieron parar y yo no me voy a meter en las motivaciones”, enfatizó el ministro quien días tras también apeló a la Mesa de Enlace para que “depongan su actitud”, algo que no sucedió y eso se verá reflejado en los actos y movilizaciones organizados para la jornada de este miércoles.