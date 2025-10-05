SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de octubre 2025 - 09:45

Mi primer plazo fijo, desde casa: cuánto gano si deposito $100.000 a 30 días

El Banco Nación ofrece diferentes modalidades para realizar una inversión y así conseguir mejores rendimientos monetarios.

Cuánto ganas si invertis $100.000 a 30 días en Banco Nación.

El Banco Nación ofrece alternativas de inversión en plazos fijos con diferentes rendimientos según el canal de contratación elegido. Los clientes pueden optar por realizar la operación a través de la banca electrónica o de manera presencial en sucursales. Cada opción presenta tasas de interés distintas que afectan el rendimiento final de la inversión.

La entidad financiera proporciona un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto invertido y el plazo seleccionado. Esta herramienta digital ofrece información detallada sobre los intereses generados y el monto total que el inversor recibirá al vencimiento del plazo.

Plazo Fijo Plata

Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si invierto hoy $100.000 a 30 días desde mi home banking

Una inversión de $100.000 a 30 días a través del home banking genera un interés de $3.082,19. El monto total al finalizar el plazo asciende a $103.082,19. La Tasa Nominal Anual (TNA) para esta modalidad es del 37,50%, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 44,68%.

Plazo fijo: tasa de interés si deposito en sucursal

Al invertir $100.000 a 30 días en una sucursal, el interés generado es de $2.424,66. El monto total al vencimiento del plazo es de $102.424,66. La TNA para esta opción es del 29,50%, lo que se traduce en una TEA del 33,84%.

