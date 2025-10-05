El Banco Nación ofrece alternativas de inversión en plazos fijos con diferentes rendimientos según el canal de contratación elegido. Los clientes pueden optar por realizar la operación a través de la banca electrónica o de manera presencial en sucursales. Cada opción presenta tasas de interés distintas que afectan el rendimiento final de la inversión.
Mi primer plazo fijo, desde casa: cuánto gano si deposito $100.000 a 30 días
El Banco Nación ofrece diferentes modalidades para realizar una inversión y así conseguir mejores rendimientos monetarios.
-
Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días desde mi home banking
-
Plazo fijo: Este es el banco que paga más intereses este viernes 3 de octubre
La entidad financiera proporciona un simulador de plazos fijos que permite calcular las ganancias según el monto invertido y el plazo seleccionado. Esta herramienta digital ofrece información detallada sobre los intereses generados y el monto total que el inversor recibirá al vencimiento del plazo.
Plazo fijo en octubre 2025: cuánto gano si invierto hoy $100.000 a 30 días desde mi home banking
Una inversión de $100.000 a 30 días a través del home banking genera un interés de $3.082,19. El monto total al finalizar el plazo asciende a $103.082,19. La Tasa Nominal Anual (TNA) para esta modalidad es del 37,50%, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 44,68%.
Plazo fijo: tasa de interés si deposito en sucursal
Al invertir $100.000 a 30 días en una sucursal, el interés generado es de $2.424,66. El monto total al vencimiento del plazo es de $102.424,66. La TNA para esta opción es del 29,50%, lo que se traduce en una TEA del 33,84%.
- Temas
- Plazo fijo
- Banco Nación
Dejá tu comentario