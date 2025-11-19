Plazo fijo: cuál es la diferencia de ganancia a 30 días entre el depósito en sucursal y desde el home banking + Seguir en









El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar de forma online o presencial, con mejores beneficios para quienes eligen los canales digitales.

Con la nueva cotización del dólar y los movimientos del mercado, los bancos volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

En un escenario de inflación e incertidumbre económica, los plazos fijos siguen siendo una de las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos. En noviembre 2025, las tasas de interés de los depósitos de las principales entidades bancarias volvieron a actualizarse.

El Banco Nación, por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto en las sucursales como a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión en 30 días, según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA).

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: cuánto varían las tasas según la forma de depósito De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión a 30 días en noviembre 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 22,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 27%.

Mientras que, quienes eligen el home banking o la app oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 27% y una TEA del 30,61%. La diferencia entre ambos canales se debe a la política de la institución de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes acceder a mejores ganancias por el mismo capital invertido.