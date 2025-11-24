Murió Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui + Seguir en









Mussi desarrolló una extensa trayectoria política en Berazategui, municipio que gobernó en seis oportunidades y donde inició su carrera pública. Fue funcionario nacional en el gobierno de Cristina.

El intendente de Berazategui tenía 84 años.

El histórico dirigente del PJ e intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes a los 84 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de dirigentes peronistas que enviaron sus condolencias a la familia.

"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, escribió Cristina en sus redes sociales.

“Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto", completó la exmandataria sobre el dirigente que fue parte de su gobierno como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Nuestro… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025 Mussi desarrolló una extensa trayectoria política en Berazategui, municipio que gobernó en seis oportunidades y donde inició su carrera pública. Médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal antes de dar el salto al Ejecutivo local. Su primer mandato como intendente llegó en 1987, de la mano de la victoria de Antonio Cafiero en la gobernación bonaerense.

En 1994 fue convocado por Eduardo Duhalde para ocupar el Ministerio de Salud provincial, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.

Juan José Mussi Mussi desarrolló una extensa trayectoria política, gobernó Berazategui en seis oportunidades. Durante su paso por el Gobierno nacional, Mussi impulsó proyectos ambientales de alto impacto, entre ellos la limpieza del Riachuelo y de las márgenes que separan la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. También avanzó en la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento clave para identificar y monitorear estas reservas hídricas estratégicas. En 2019 volvió a competir por la intendencia —entonces en manos de su hijo, Patricio Mussi— y fue electo nuevamente. Tras renovar su mandato en 2023, tiene previsto completar su actual período al frente del municipio en 2027.

