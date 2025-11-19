SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de noviembre 2025 - 11:15

Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 19 de noviembre 2025

El BCRA publicó las tasas online para plazos fijos a 30 días en pesos. Algunos bancos ofrecen rendimientos atractivos, aunque persiste la volatilidad.

Las tasas de los plazos fijos se mantienen estables en una nueva jornada bancaria.

Depositphotos

El escenario de los plazos fijos en Argentina sigue despertando interés. Mientras muchos ahorristas buscan mantener parte de su capital protegido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece un comparador oficial con las tasas que los bancos pagan por depósitos a 30 días, lo que permite ver qué entidades ofrecen más y cómo están operando los rendimientos.

La realidad económica impone que esos plazos fijos compitan con otras opciones, como cuentas remuneradas, fondos comunes, por ejemplo, y la tasa que hoy puede parecer atractiva podría cambiar si varían condiciones macro o si los bancos reacomodan sus estrategias.

Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 19 de noviembre

Según el comparador oficial del BCRA, las tasas de interés nominal anual (TNA) para plazos fijos online a 30 días varían bastante entre las instituciones más grandes, y estos son los porcentajes correspondientes al miércoles 19 de noviembre:

  • Banco de la Nación Argentina: 27%
  • Banco Santander: 25%
  • Banco Galicia: 24%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 28%
  • BBVA: 26%
  • Banco Macro: 30%
  • Banco Credicoop: 28%
  • ICBC: 28%
  • Banco Ciudad: 26%

