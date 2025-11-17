Plazo fijo: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días con una tasa del 27%

La herramienta del Banco Nación te permite conocer el rendimiento final según el canal elegido y cómo cambia el resultado al usar la vía digital.

Las inversiones seguras, como los plazos fijos , siguen siendo la opción más elegida en medio del escenario financiero tan cambiante que está atravesando el país. Frente a esa inestabilidad, muchos ahorradores buscan alternativas que les permitan ver el resultado final antes de comprometerse.

El plazo fijo sigue siendo una opción atractiva, porque te garantiza un interés que conoces desde el primer día . Además, los bancos aplican distintas tasas según el canal donde se realice la operación y esa diferencia impacta directamente en la ganancia obtenida.

El Banco Nación ofrece dos modalidades para el plazo fijo: en sucursal o a través de su plataforma digital . Cada una aplica una tasa distinta. Para un depósito de $500.000 a 30 días , los números quedan así:

Para hacer el depósito en sucursal, tenés que presentarte presencialmente. Esta opción es menos cómoda pero muchos la eligen por costumbre o tranquilidad.

La opción digital no sólo es más cómoda porque lo podes hacer desde tu celular, sino que es mejor porque tiene un interés mayor al finalizar el plazo.

TNA: 27%

Interés obtenido: $11.095,89

Monto final: $511.095,89

La diferencia se debe a que la tasa más alta es ofrecida en la modalidad digital, que beneficia a quienes eligen realizar el trámite desde la web o la aplicación del banco. Entonces además de ahorrar tiempo, la vía electrónica te permite acceder al rendimiento que más te convenga.

En noviembre 2025, los plazos fijos siguen teniendo su popularidad entre los ahorradores porque les brinda previsibilidad en un momento económico donde el valor del dinero cambia día tras día. Como se trata de una operación sin riesgo en bancos oficiales, la gente la elige para resguardar sus ahorros.