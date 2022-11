Minería: advierten que las trabas a las importaciones perjudican la producción

"A esta problemática, que viene desde inicios de año, y que pone en riesgo el ritmo de producción, se suma un contexto de baja en los precios de los metales y un incremento de los costos productivos, que en el último año ronda el 30% en dólares", señala CAEM.

El 80% de las exportaciones mineras nacionales corresponden a oro y plata, con una balanza comercial netamente exportadora, genera más de 90.000 empleos y brinda aportes al Estado por $ 107.000 millones anuales.

Este año el sector, prevé exportar u$s 3.800 millones y en los próximos 10 años se estima triplicar esta cifra, con exportaciones anuales por u$s 12.000 millones e inversiones por más de u$s 20.000 millones

"Cada dólar que utiliza la minería vuelve al país multiplicado en divisas, -finaliza el comunicado empresario- aportes impositivos, empleo de calidad, generación de infraestructura y desarrollo regional. Con esta base, insistimos en la necesidad de llegar a una solución, a fin de que se pueda garantizar el volumen de exportaciones proyectadas para 2022 y los beneficios que de ello se derivan para el país".