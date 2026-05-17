Kevin Parkes, CEO global de Finning: "Vamos a invertir cientos de millones de dólares en Argentina y la minería será el principal motor"

El presidente y CEO global de Finning International destacó el potencial minero y energético argentino, confirmó fuertes inversiones en el país y aseguró que la compañía espera duplicar su negocio local cada pocos años. Además, habló del futuro de la automatización minera, los centros de datos y el crecimiento de la acción de la empresa.

“La minería es la mayor oportunidad de crecimiento para Argentina y estamos más optimistas que nunca”, afirmó Kevin Parkes.

En el marco de la Expo Internacional San Juan Minera organizada por Panorama Minero, Kevin Parkes , presidente y CEO de Finning International Inc. desde noviembre de 2022, participó de una ronda de prensa junto a distintos medios especializados, entre ellos Energy Report, donde dejó definiciones contundentes sobre el futuro de la minería argentina, las inversiones que proyecta la compañía y el papel estratégico que tendrá el país en el desarrollo de recursos críticos y energía.

La presencia de Finning International fue una de las más visibles de toda la exposición. La compañía montó dos stands: uno exterior, con exhibición de maquinaria pesada Caterpillar que sufrió el fuerte viento Zonda del primer día de feria sanjuanina, y otro interior, en el Pabellón II bajo techo, que se mantuvo intacto y concentró buena parte de las reuniones comerciales y técnicas de la empresa con clientes, proveedores y ejecutivos mineros.

Finning es el mayor distribuidor mundial de Caterpillar y cuenta con más de 90 años de historia. La empresa tiene presencia global, más de 15.000 empleados y operaciones en minería, petróleo, gas, construcción, generación de energía y centros de datos. Desde 2022, Parkes lidera la compañía como presidente y CEO global, tras una carrera de más de dos décadas dentro de la organización. Antes ocupó posiciones clave como presidente de Finning Canadá, managing director de Finning UK & Ireland y chief operating officer global.

Según dijo del CEO de Finnin International, las inversiones en Argentina incluyen nuevas instalaciones, ampliación de infraestructura existente, capacitación de personal, inventario, repuestos y equipos.

Durante la charla con periodistas, Parkes transmitió un mensaje claro: Argentina volvió a entrar en el radar global de inversiones de largo plazo. “Estamos más optimistas que nunca”, resumió.

Periodista: Kevin, ¿qué hace hoy en Argentina y cuáles son sus expectativas sobre el país?

K.P.: Estoy aquí justamente por mis expectativas sobre Argentina. Y son expectativas muy altas. Estamos muy entusiasmados con los desarrollos que vimos en el país en los últimos años. Ha sido mucho tiempo esperando este momento para Argentina, pero Finning siempre estuvo comprometida con este mercado. Nunca nos fuimos. Siempre estuvimos comprometidos con el futuro argentino y hoy estamos más optimistas que nunca. No solamente por la minería en San Juan, sino también por el desarrollo de petróleo y gas en Vaca Muerta y por todas las actividades vinculadas a infraestructura y construcción que acompañan esos sectores. Creemos que Argentina tiene una oportunidad enorme.

P.: ¿Qué puede ofrecer Caterpillar y Finning en Argentina además de camiones mineros?

K.P.: Caterpillar fabrica los productos y servicios y Finning es el distribuidor de esas soluciones. Mucha gente nos asocia únicamente con los grandes camiones mineros, pero nuestro alcance es muchísimo más amplio. Tenemos equipos de construcción tradicionales, que probablemente la mayoría conoce, pero también equipos mineros de gran porte que vienen trabajando desde hace décadas en minas como Veladero. Además, contamos con una división de energía muy fuerte que provee equipamiento para la industria de petróleo y gas: sistemas para fractura hidráulica, perforación y generación de energía. Más recientemente estamos creciendo muchísimo en generación eléctrica y centros de datos. Esa es una de las áreas de mayor expansión para nosotros a nivel global. Hay enormes oportunidades para ayudar a países y empresas a generar la energía que necesitan para operar sus negocios.

Finning Internacional Caterpiller minería Con más de 90 años de historia, Finning se consolidó como el mayor distribuidor mundial de Caterpillar, con operaciones que abarcan minería, energía, construcción e infraestructura en distintos continentes.

P.: ¿Qué nivel de inversión proyectan en Argentina?

K.P.: Estamos hablando de invertir cientos de millones de dólares en Argentina. No decenas de millones. Hoy eso no alcanza para demasiado. Las inversiones incluyen nuevas instalaciones, ampliación de infraestructura existente, capacitación de personal, inventario, repuestos y equipos. Nuestro negocio actualmente ronda los u$s400 millones en Argentina y esperamos que pueda duplicarse cada dos, tres o cuatro años. Es difícil establecer exactamente el ritmo, pero el potencial es enorme. Por cada u$s100 millones que crecemos, necesitamos invertir aproximadamente u$s50 millones adicionales para sostener ese crecimiento. Entonces, si queremos expandirnos en u$s500 millones, probablemente necesitemos invertir alrededor de u$s200 millones.

P.: ¿Qué sector va a empujar más ese crecimiento: minería o Vaca Muerta?

K.P.: Hoy gran parte de la actividad viene de Vaca Muerta porque la construcción todavía está relativamente tranquila. Pero creo que hacia adelante al menos la mitad del crecimiento vendrá de la minería. Diría que la minería representa la mayor oportunidad de crecimiento para Argentina. Luego probablemente un tercio estará vinculado a petróleo y gas y quizás un 20% a construcción e infraestructura.

Finning Internacional camiones minería Desde camiones mineros y palas hidráulicas hasta generación de energía y soluciones digitales Minestar, Finning ofrece tecnología y soporte para industrias estratégicas en América Latina.

P.: ¿Qué impacto tuvieron los cambios regulatorios y económicos recientes?

K.P.: Absolutamente positivos. Empresas como Finning y nuestros socios de Caterpillar se sienten alentados por un ambiente de negocios más favorable. Cuando hay menos regulaciones, más previsibilidad tributaria y más estabilidad en importaciones y exportaciones, eso genera confianza para invertir. Ahora bien, nosotros no invertimos pensando solamente en una administración política. Nuestra empresa tiene 93 años y lleva más de 20 años en Argentina. Las inversiones que hacemos son de muy largo plazo. Lo positivo de esta administración es que muchas de las medidas que está implementando ayudan a construir esa previsibilidad y esa confianza necesaria para proyectos grandes.

P.: ¿Cómo ve el futuro tecnológico de la minería?

K.P.: La automatización ya está ocurriendo hoy. Tenemos camiones autónomos operando en Chile. Camiones gigantescos, mucho más grandes que los que están viendo aquí en exposición, funcionando completamente solos. En Canadá tenemos una mina operando con 81 de los camiones más grandes que fabricamos y ese sistema funciona desde hace cinco años. Esto ya no es una tecnología del futuro, es el presente de la minería.

Finning Caterpiller minería La compañía canadiense emplea a más de 15.000 personas y apuesta a soluciones integrales para reducir costos operativos, maximizar la productividad y garantizar disponibilidad de equipos.

P.: ¿Y Argentina puede llegar a tener esas tecnologías?

K.P.: Sí, absolutamente. Argentina va hacia ese camino. Obviamente requiere inversiones muy importantes porque montar una mina moderna implica cientos de millones de dólares en equipamiento. Solo una operación minera con unos 25 camiones grandes puede implicar inversiones superiores a los u$s100 millones.

P.: La acción de Finning pasó de unos 40 dólares a cerca de 100 dólares en pocos años. ¿Cuál fue la clave?

K.P.: Ojalá pudiera atribuírmelo personalmente (risas). Nuestros empleados también me hacen esa pregunta. Creo que hay tres razones fundamentales. La primera es construir un historial consistente. Los inversores quieren compañías previsibles y nosotros venimos mostrando resultados sólidos y consistentes. La segunda razón es Canadá. Todavía cerca de la mitad de nuestro negocio está allí y las perspectivas mejoraron muchísimo en los últimos años. Y la tercera razón es América Latina y el desarrollo de recursos naturales. El cobre, el litio, la minería y el potencial argentino son parte muy importante de esa expectativa de crecimiento futuro. Diría que dos tercios de la mejora en la acción no reflejan lo que ya hicimos, sino lo que el mercado cree que vamos a hacer en el futuro.

P.: Mucho se habla hoy de inteligencia artificial y centros de datos. ¿Cómo entra Finning en ese negocio?

K.P.: Muchísima gente no lo sabe, pero nosotros participamos en el desarrollo de centros de datos a través de la generación eléctrica de respaldo. Cuando un centro de datos pierde electricidad, necesita energía inmediata. Nosotros proveemos esos sistemas de respaldo y lo hacemos a gran escala. El crecimiento mundial de centros de datos es impresionante. En Reino Unido representan aproximadamente un tercio de nuestro negocio. En Chile alrededor del 5%, en Canadá un 2% y en Argentina todavía prácticamente cero. Pero Argentina tiene ventajas enormes para desarrollar esta industria.

Finning Caterpiller minería camiones proveedores Con presencia global y una amplia red de servicio posventa, Finning refuerza su expansión regional acompañando proyectos mineros, energéticos y de infraestructura de gran escala.

P.: ¿Qué ventajas observa para Argentina?

K.P.: Principalmente energía. Los centros de datos necesitan muchísima energía y la mejor manera de abastecerlos es con generación a gas natural. Y Argentina tiene enormes reservas de gas natural. Además, tienen capital humano, clima favorable y una ubicación competitiva. Hay muchas ventajas reales para desarrollar infraestructura de centros de datos. Nos gustaría que Argentina observe lo que está pasando en Texas, donde hay inversiones gigantescas en centros de datos vinculados a inteligencia artificial. La IA no puede funcionar sin centros de datos. Y los centros de datos no pueden funcionar sin energía. Ahí es donde nosotros entramos.