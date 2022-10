Minería: crece la oferta de trabajo y 2022 podría cerrar con 100.000 empleos

Se convirtió ya en un lugar común que la Argentina no crece desde hace diez años. Eso implica que prácticamente no se genera nuevo empleo: las empresas no necesitan más trabajadores que los que tenían hace una década y por eso sólo reemplazan a los que se van, y a veces ni siquiera eso. Un cuadro que se vuelve dramático si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional: ahora son más los que necesitan trabajar y los puestos de trabajo son los mismos. Si la tendencia no cambia, podrían pasar tres cosas, una peor que la otra: crecerá el desempleo; aumentará el empleo estatal, para absorber a los que no encuentran trabajo en el sector privado; o se acentuará el impulso migratorio de los jóvenes que buscan oportunidades fuera del país.