Inocencia Fiscal: cómo impactan las multas millonarias de ARCA a los monotributistas

El proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por incumplimiento a las pymes y trabajadores independientes.

Ley de inocencia fiscal como afecta a los montributistas de ARCA. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará cambios en las multas por incumplimientos fiscales con la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en el Congreso. El proyecto modifica los montos de las sanciones para adaptarlos a la realidad inflacionaria, pero genera preocupación entre pequeños contribuyentes y monotributistas por el aumento desproporcionado de las penalidades.

Las multas pasaron de ser valores simbólicos a cifras que pueden afectar gravemente la economía de pymes y trabajadores independientes. Por ejemplo, la falta de presentación de declaraciones juradas subió de $400 a $440.000 para sociedades, mientras que las declaraciones juradas informativas alcanzan ahora $5 millones para personas humanas y $10 millones para personas jurídicas.

ARCA Qué es "Inocencia Fiscal" La Ley de Inocencia Fiscal busca actualizar las sanciones para que funcionen como herramientas preventivas y no como castigos simbólicos. El proyecto incluye un mecanismo de actualización automática a partir de 2027, basado en la variación anual de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Esto garantiza que las multas no pierdan valor con el tiempo, pero no considera diferencias entre grandes empresas y pequeños contribuyentes.

Los contadores advirtieron que el sistema debe mejorar su estabilidad técnica, ya que fallas en la página web de ARCA podrían exponer a los contribuyentes a multas millonarias sin culpa. Además, criticaron la falta de mecanismos de atenuación para pymes y monotributistas, que enfrentan las mismas sanciones que corporaciones con mayores recursos.

Cómo impacta la medida a los monotributistas El nuevo esquema afecta directamente a pequeños contribuyentes con multas que superan ampliamente sus capacidades económicas. Un monotributista que incumpla con la presentación de una declaración jurada podría recibir una multa de $220.000, mientras que la resistencia a una fiscalización lleva sanciones de $150.000 a $2.500.000.

La contadora Miriam Roldán ejemplificó el impacto con casos concretos: Un comerciante que no presente su declaración jurada de IVA recibirá una multa de $220.000, y si incumple un requerimiento adicional, la sanción podría llegar a $2.500.000.

Un monotributista que omita responder un pedido de información enfrentará multas de $150.000 a $2.500.000, según la gravedad. Las multas más graves alcanzan los $35 millones en casos de obstrucción a fiscalizaciones o incumplimientos en operaciones internacionales. Los contribuyentes pidieron que se incorpore un período de gracia de 2 o 3 días, para corregir errores antes de que se apliquen las sanciones automáticas. El proyecto no distingue entre el tamaño de las empresas, lo que genera un desequilibrio para pymes y monotributistas. Los especialistas recomendaron revisar los criterios, para evitar que las multas se conviertan en un obstáculo para los pequeños contribuyentes.

