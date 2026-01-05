Las ventas de juguetes por Reyes Magos crecieron en 2026 impulsadas por promociones y precios estables + Seguir en









La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) mostró un alza de 0,9% versus 2025. Desde el sector remarcaron el rol de los planes de financiación.

La venta de juguetes para Reyes Magos fue mejor que la de 2025.

Las ventas de juegos y juguetes para Reyes Magos mejoraron un 0,9% en unidades respecto a 2025. Desde el sector resaltaron el rol de las campañas de promoción y de la estabilidad de precios.

"Las promociones bancarias, billeteras virtuales y planes de financiación volvieron a ser determinantes para dinamizar las ventas. Más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, medios de pago electrónicos y cuotas sin interés", destacó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En el mismo sentido, la entidad indicó que “la promoción de la fecha permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente”.

El ticket promedio por juguete se ubicó en torno a los $23.000, con diferencias según el canal de venta. En las jugueterías de barrio, donde predominan los productos nacionales y de menor precio, el ticket promedio rondó los $20.500 por unidad. En las cadenas de jugueterías, que concentran una mayor participación de productos importados y con licencias (8 de cada 10 juguetes), el ticket promedio alcanzó los $45.000. En supermercados, el gasto promedio se ubicó cerca de los $9.500, asociado principalmente a la compra de productos de verano.

regalos navidad reyes magos.jpg Pixabay Cuáles fueron los juguetes más elegidos por las familias para este día de Reyes Según un relevamiento de la CAIJ, más del 80% de los regalos destinados a niños y niñas menores de 6 años corresponden a juegos y juguetes, con una marcada preferencia por propuestas didácticas y de juego activo. Al respecto, el presidente de la cámara, Matías Furió, señaló que “los juguetes volvieron a consolidarse como el principal rubro elegido por las familias, especialmente en el segmento de la primera infancia.

Entre los productos más demandados se destacaron los juguetes orientados al aprendizaje temprano —formas, colores, números, letras y encastres—, los juegos de mesa en formato pocket y los juguetes de aire libre, especialmente aquellos vinculados a la temporada de verano, como lanza aguas, flota flota, camioncitos, inflables, piletas, toboganes y sets de pala, rastrillo y balde. Desde las empresas explicaron que las altas temperaturas registradas durante la campaña impulsaron de manera significativa las ventas de esta última categoría.