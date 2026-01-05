Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si invierto $500.000 a 30 días + Seguir en









La opción más tradicional cuenta con rendimientos distintos según el canal elegido y la cantidad de tiempo que dure la inversión.

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar su dinero. Depositphotos

Con el comienzo de un nuevo año, muchos empiezan a tomar decisiones financieras para resguardar su dinero. En medio de un escenario tan cambiante, muchas personas eligen las alternativas más conocidas y como la del plazo fijo.

Esta opción permite conocer desde el primer momento cuánto se cobrará al final del período pactado. De todas formas, hay que tener en cuenta que las tasas vigentes marcan diferencias considerables según la forma de contratación.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo: cuánto gano si deposito $500.000 a 30 días Al hacer una colocación de $500.000 por 30 días, el resultado varía según el canal elegido. Las entidades financieras aplican una tasa menor cuando la operación se hace en sucursal y una más alta si es digital.

En el caso de una operación presencial, la Tasa Nominal Anual está en 20,50%. Con ese porcentaje, el rendimiento en esos 30 días es de $8.424,66. Al finalizar el plazo acordado, el monto total acreditado queda en $508.424,66. La Tasa Efectiva Anual para esta opción alcanza el 22,54%.

La alternativa digital ofrece un rendimiento superior. Para la misma suma y el mismo lapso, la TNA llega al 23,50%. Debido a eso, los intereses generados son de $9.657,53. El monto final queda en $509.657,53 al finalizar el plazo de 30 días. En este caso, la TEA se ubica en 26,21%.

La diferencia entre ambas modalidades se debe al incentivo que los bancos aplican para fomentar las gestiones virtuales. Por eso que es fundamental comparar los canales. El plazo fijo es un tipo de inversión muy elegido porque en realidad no hay una exposición a las variaciones diarias ni a los cambios bruscos del mercado, ya que la tasa queda definida desde el inicio.

