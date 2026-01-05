Qué tengo que saber para la primera recategorización del monotributo 2026 + Seguir en









El trámite semestral de ARCA permite verificar la situación fiscal y ajustar los pagos, según tus parámetros de actividad de los últimos 12 meses.

ARCA confirmó las categorías actualizadas en base a la facturación y sus respectivos impuestos a pagar. Depositphotos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió el calendario 2026 para la recategorización del monotributo, un trámite clave para que los contribuyentes se ubiquen correctamente dentro del Régimen Simplificado.

Esta actualización semestral permite evaluar si los ingresos y otros parámetros de actividad de los últimos 12 meses corresponden a la categoría vigente o requieren un cambio. No cumplir con los plazos puede generar sanciones, incluidas multas e intereses en el pago. A continuación, conocé los detalles.

ARCA Qué es la recategorización del monotributo La recategorización es un trámite esencial que deben realizar todos los monotributistas para mantener actualizada su situación fiscal.

Consiste en verificar si, durante el período evaluado, la facturación superó, o no, los topes establecidos por la categoría en la que están inscriptos. Si eso ocurre, corresponde pasar a una superior o inferior, según el caso.

Antes, este proceso se hacía una vez al año. Pero con la implementación del nuevo régimen de ARCA, las reglas cambiaron y deberá realizarse en enero y julio.

De esta manera, la obligación reflejará los ingresos, la actividad económica, la superficie afectada del espacio de trabajo y el consumo de energía eléctrica de los últimos 12 meses. Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Cómo y cuándo hacer la recategorización del monotributo El trámite se realiza de manera online y solo tenés que seguir estos pasos: Ingresá al sitio web de ARCA con tu CUIT y clave fiscal. Seleccioná la opción “Recategorizarme” para revisar los datos preexistentes. Confirmá o actualizá los parámetros de actividad: ingresos brutos, superficie utilizada, consumo de energía y alquileres relacionados. Generá el comprobante F.184 y descargá la nueva credencial de pago correspondiente. La entidad fiscal anunció una nueva fecha de vencimiento y será hasta el 5 de febrero. El sistema cruzará datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito para detectar posibles inconsistencias de manera automática Por este motivo, recordá que, si no cumplís en tiempo y forma, la ex AFIP podrá realizar una recategorización de oficio, lo que implica graves sanciones económicas. ARCA: escalas vigentes del monotributo ARCA confirmó que las escalas del monotributo serán modificadas en enero de 2026, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025. Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

