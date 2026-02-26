Monotributo y billeteras virtuales: el Gobierno aseguró que no habrá recategorización por transferencias personales + Seguir en









El Gobierno utilizó la Oficina de respuesta oficial para asegurar que ARCA no utiliza transferencias personales para recategorizar el monotributo.

El Gobierno aseguró que no habrá recategorización de monotributo por transferencias personales.

Tras circular una información que aseguraba que ARCA podía llegar a recategorizar monotributistas si la facturación y los medios de pago digitales no coincidían, el Gobierno utilizó la Oficina de respuesta oficial para asegurar que "ARCA no utiliza transferencias personales (préstamos, regalos, propinas, dinero propio transferido entre cuentas, etc.) para recategorizar", lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR.

"Se miran cobros, no transferencias. Cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización", expresó.

Además, aclararon la información sobre transferencias solo se reporta a partir de montos "muy elevados", según el Gobierno, ARCA no recibe información de transferencias por debajo de $50 millones mensuales. En síntesis, remarcaron que no se recategoriza por dinero familiar o movimientos entre cuentas y solo se controlan cobros comerciales no facturados.

Recategorización: desde el Gobierno salieron a aclarar cómo es Desde la Oficina de respuesta oficial, aseguraron que ARCA habilita la recategorización semestral del monotributo. "Es un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente. La recategorización puede hacerse de forma voluntaria, eligiendo la categoría que corresponda según la facturación real. Si no se realiza, ARCA puede recategorizar de oficio, únicamente en función de la información fiscal disponible.

"En estos días, circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera ilegal. Esto es categóricamente falso", finalizaron.

