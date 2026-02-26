Se aceleran las expectativas de inflación de los consumidores para febrero y para los próximos 12 meses + Seguir en









En medio de las fuertes subas de la carne y los servicios, el relevamiento mensual de la UTDT reflejó un incremento en las previsiones a futuro.

De cuánto será la inflación anual y mensual, según una importante consultora. Depositphotos

Las expectativas de inflación también se aceleran entre la población, en línea con las consultoras que recalculan al alza sus proyecciones de IPC. El dato se desprende de un relevamiento privado, que señaló que la suba de precios por los encuestados para los próximos 12 meses es de 35,7%, lo que implica un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior (31,5%).

Mientras tanto, para febrero la expectativa de la población es superior al 3% mensual, según el relevamiento, por encima de lo que estiman la mayoría de los consultores.

Se trata de la información relevada entre el 2 y 12 de febrero por el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que cubrió en su encuesta mensual alrededor de 1000 casos en todo el país. La aceleración en las expectativas de inflación de la población llega en momentos en que se registran fuertes incrementos en precios muy sensibles para la economía familiar, como la carne y los servicios.

image A nivel regional, el Gran Buenos Aires presenta expectativas de inflación de 39,4%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (36,8%) y el Interior del país (33,9%). Esto representa un incremento de 4,4 puntos porcentuales en el primer caso, seguido de 3,3 p.p. y 4,4 p.p en CABA y el Interior, respectivamente.

Por otra parte, en los hogares de mayores ingresos, la expectativa de inflación promedio aumentó de 29,2% a 35,4%, mientras que en los hogares de menores ingresos subió de 35,5% a 36,3%. "Las expectativas en los hogares de menor nivel educativo se mantienen por encima de las del segmento de mayor nivel educativo, aunque la brecha se redujo significativamente respecto del mes anterior", añadió el informe.

pesos salarios inflacion paritarias Depositphotos La inflación de febrero, según la encuesta de la UTDT En lo que respecta al mes de febrero, la expectativa mensual promedio fue de 3,65%, mientras que la mediana se ubicó en 3%. Según UTDT, "esta pregunta presenta una mayor tasa de respuesta que la inflación anual, lo que sugiere que, en un contexto de elevada incertidumbre, resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá en el corto plazo". El guarismo promedio que se desprende del relevamiento supera las proyecciones de los principales consultores, que se ubican entre 2,5% y 3%.