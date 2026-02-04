Donald Trump atacó a otra periodista tras ser consultado por el caso Epstein: "Eres la peor periodista... Nunca te he visto sonreír" + Seguir en









El presidente estadounidense cruzó con dureza a una cronista de CNN luego de una pregunta sobre la desclasificación de archivos del financista Jeffrey Epstein, en los que su nombre aparece más de 4500 veces.

El presidente estadounidense cruzó con dureza a una cronista de CNN luego de una pregunta sobre la desclasificación de archivos del financista Jeffrey Epstein, en los que su nombre aparece miles de veces.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a arremeter este miércoles contra una periodista, en este caso de la cadena CNN. " Eres la peor periodista...Nunca te he visto sonreír", le dijo con vehemencia el republicano a Kaitlan Collins, el martes por la tarde, luego de que le le preguntó por la desclasificación de los archivos del caso Epstein.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de la revelación de más de tres millones de archivos del caso del presunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, se reveló públicamente que Trump aparece mencionado más de 4.500 veces. Muchas de ellas, son conversaciones del financista hablando del republicano con otras personas.

En ese contexto, Collins le preguntó al mandatario "¿Qué le dirías a un superviviente de Esptein?". La consulta molestó rápidamente al republicano que atacó de manera personal: "creo que nunca te he visto sonreír", y evitando la pregunta, siguió: "te conozco desde hace 10 años y creo que nunca te he visto sonreír ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad", amplió el republicano. También culpó a CNN, cadena que critica constantemente diciendo que la pregunta de Collins relacionada a Epstein, es "porque son una organización muy deshonesta" y deberían avergonzarse de vos (de Kaitlan Collins)".

El video en el que Donald Trump arremete contra la periodista Kaitlan Collins Donald Trump insulta a una periodista de nuevo El momento en el que Trump volvió a arremeter contra una periodista mujer, a la que acusó de nuca haberla visto sonreír. Los recurrentes ataques verbales de Donald Trump contra periodistas No es la primera vez que el mandatario estadounidense se enfrenta a una periodista mujer, al ser consultado por las novedades del Caso Epstein. En noviembre pasado, en una publicación anterior de 20.000 archivos del caso que conmueve al mundo, la periodista de Bloomberg, Catherine Lucey, preguntó a Trump por el mismo tema y porque se alteraba al ser consultado, “si no hay nada incriminatorio en los archivos”. Sin dudarlo, Trump le ordenó que se callara “Silencio. Silencio, cerdita”

En diciembre, otra vez una reportera mujer, en este caso Katie Rogers del New York Times, fue definida por Trump como “fea por dentro y por fuera” y de ser parte de un “periódico sensacionalista barato” y “enemigo del pueblo”. En esa ocasión, la situación no se dio cara, sino que fue vía Truth Social, la red social de Trump. Su desconfianza en lo que no controla, ya sea un medio de comunicación o la plataforma X, de su a veces aliado y a veces enemigo Elon Musk, quizás explica la existencia de una red social que se presenta "como la de la verdad", significado de "Truth" en español.