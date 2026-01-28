Mercado Libre le declara la guerra a Temu: lo denunció por competencia desleal en pleno boom de compras del exterior + Seguir en









El e-commerce argentino accionó ante la Secretaría de Comercio para limitar la estrategia comercial de la empresa fundada por Colin Huang. El gigante chino acudió a la Justicia.

La empresa fundada por Marcos Galperín accionó ante el Estado contra la plataforma china.

La compañía de comercio electrónico Mercado Libre abrió fuego contra Temu y lo denunció ante la Secretaría de Comercio por presunta competencia desleal y publicidad engañosa, en medio de un incremento exponencial del 291,8% en las compras de argentinos en las plataforma asiáticas a partir de la liberación de las importaciones desde la llegada de Javier Milei. El gigante chino acudió a la Justicia para sostener su operatoria.

El e-commerce fundado por Marcos Galperín, líder en el segmento en América Latina, hizo una presentación ante el organismo en agosto del año pasado en la que acusó a de la empresa de Colin Huang de infringir las normas regulatorias de la lealtad comercial mediante una estrategia de marketing basada en el engaño.

Publicidad engañosa, falsas promociones y gamificación Fuentes cercanas a Mercado Libre señalaron a Ámbito que la denuncia contra Temu se sustenta en el uso de publicidad engañosa sistemática. En ese sentido, acusaron a la empresa de ofrecer descuentos extremos que oscilan entre el 80% y el 100% que no son reales ya que, para cumplirse, el usuario debe atender una serie de condiciones extra que no se informan desde el inicio.

descuentos temu Las promociones a las que hace referencia el e-commerce argentino estarían atadas a diferentes condicionamientos, entre los que mencionan montos mínimos de compra, la adquisición de otros productos o a cumplir acciones adicionales -como juegos o compartir la app-, cuestiones que se revela cuando el consumidor está por finalizar la operación. La denuncia también menciona la aplicación de "gamificación engañosa", es decir, el uso de dinámicas lúdicas que prometen premios o regalos, pero que en la práctica exigen requisitos crecientes y poco claros.

La Secretaría hizo lugar a la presentación y decidió abrir una investigación contra Temu por competencia desleal. En ese sentido, ordenó una cautelar para que la plataforma china suspenda esas prácticas. Temu, ante esta situación, presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría de Comercio.

Fuentes cercanas a la empresa argentina aseguraron que la denuncia está directamente vinculada al incumplimiento de normas y no guarda relación con la apertura de las importaciones que, según recalcan, Mercado Libre apoya. Y recuerdan que la plataforma ofrece productos importados a través de la categoría de compras internacionales. temu descuentos Boom de las compras en Temu y Shein Las compras puerta a puerta se dispararon en el último tiempo. Por caso, las importaciones realizadas a través de las plataformas Temu y Shein alcanzaron los u$s789 millones hasta noviembre, con un crecimiento de 291,8% interanual, según informó la consultora ABECEB, con indumentaria, calzado, electrónicos y artículos para el hogar como principales segmentos. En noviembre del año pasado, el CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió sobre el avance de las plataformas chinas Temu y Shein en Latinoamérica y pidió que se endurezcan las regulaciones en su contra al advertir que se trata de una situación de competencia desleal y una amenaza a las empresas locales y al empleo. En relación a la situación de las plataformas, advirtió que la venta de productos "baratos y de baja calidad" representa una amenaza a las pequeñas y medianas empresas, que son las que llevan a cabo el 90% de las ventas dentro de Mercado Libre. "Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos", apuntó. Pese al arribo de productos fabricados por compañías chinas, Mercado Libre mantiene su liderazgo con 27 trimestres consecutivos de crecimiento superior al 30%.

