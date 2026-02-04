Reforma laboral: Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con otro gobernador aliado tras desactivar la cumbre

El jefe de Gabinete y el ministro del Interior recibieron en Casa Rosada al correntino Juan Pablo Valdés. Los reclamos del jefe provincial y su esfera de influencia sobre los legisladores que están en duda.

Luego de desactivar la cumbre de gobernadores , el Gobierno retomó este miércoles las reuniones mano a mano con jefes provinciales aliados en el marco de las intensas negociaciones que llevan a cabo funcionarios nacionales para la aprobación de las reformas que tratará el Congreso de la Nación este mes en las sesiones extraordinarias, con la "modernización laboral" como epicentro del debate. También hubo encuentro con Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados.

Con ese panorama por delante, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en la Casa Rosada al correntino Juan Pablo Valdés , que llegó a la reunión acompañado de su ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, para plantear una serie de reclamos y dialogar sobre una agenda de cooperación en común entre Nación y la provincia de Corrientes.

"Diálogo y trabajo conjunto. En Casa Rosada, nos reunimos con el jefe de Gabinete, Adorni, y el ministro del Interior, Santilli, para avanzar en una agenda común. Más gestión, más articulación y más oportunidades para Corrientes", dijo el jefe provincial en sus redes tras el encuentro.

En los despachos libertarios dan por descontado el apoyo del correntino a las reformas que empuja el presidente Javier Milei, en particular el proyecto laboral. Por su lado, el gobernador consideró que se debe "modernizar el sistema laboral" , pero aclaró que la transformación debe hacerse "sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores".

De cara al debate de la reforma laboral en el Senado, Corrientes es una parada crucial, ya que el gobernador tiene influencia sobre los tres legisladores de la provincia: el peronista Carlos "Camau" Espínola y los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. Aunque proviene del justicialismo, Espínola cerró filas con el oficialismo correntino el año pasado, en la antesala de las elecciones ejecutivas que le dieron la victoria al hermano de Gustavo Valdés, anterior mandamás local.

Los Valdés, en tanto, mantienen su pertenencia radical, pero se plegaron a nivel nacional a Provincias Unidas (PU), el frente que comparten con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal.

Santilli y Valdés, dos encuentros en menos de una semana

En el marco de ese tire y afloje, es la primera vez que Santilli, nexo político con los mandatarios, repite audiencia con un mandatario en el año. Ambos se vieron las caras la semana pasada en Corrientes. Allí, Valdés consideró que la reforma es "una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca" y que "busca generar más trabajo de acá para adelante”.

El ministro respondió al apoyo con otro gesto, pero en este caso económico. Le adelantó al gobernador que el Gobierno enviará ATN por $3.000 millones a Corrientes en el marco de la asistencia solicitada para paliar la crisis que atraviesa la provincia por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.

A la reunión de este miércoles, el correntino había anticipado que entre las propuestas que iba a trasladar está la transferencia de inmuebles y terrenos en desuso que pertenecen al Estado Nacional y que se encuentran en territorio provincial. "El Estado tiene tierras que hoy no utiliza y que pueden ser ocupadas como bienes de cambio", declaró Valdés a radio Dos. Entre los predios que podrían ser puestos en la mesa como moneda de intercambio aparecen el ex Regimiento de Infantería 9 y la zona portuaria de la Capital correntina, según informaron medios locales.

Se desactivó la cumbre de gobernadores y La Libertad Avanza acelera las negociaciones por la reforma laboral

Tal como informó Ámbito, hasta el momento el ministro del Interior consiguió la admisión, por parte del grueso de los gobernadores, de la necesidad de discutir una modernización laboral, fruto de las intensas giras que lleva realizadas desde el inicio del año, con ocho provincias visitadas.

Algunos gobernadores, como el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio ya brindaron un respaldo sin fisuras. Frigerio, incluso, habló de "apoyo contundente" de Entre Ríos. Otros líderes, como el neuquino Figueroa y el chubutense Ignacio Torres, siguen jugando con las cartas tapadas. Aunque existen contactos, ni Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ni Martín Llaryora (Córdoba) sentaron una posición tajante al respecto.

Con la sesión por la reforma prevista para el 11 de febrero, el oficialismo acelera las negociaciones en busca de apoyos prestados, ya que no cuenta con números propios para hacer pasar el texto sin sobresaltos por la arena legislativa. La primera parada será el Senado. Allí, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich sigue al frente de las negociaciones: este martes mantuvo un encuentro con bloques aliados y dialoguistas para acercar posiciones.

En la víspera de la reunión, la senadora dejó un mensaje con terminal en los mandatarios subnacionales. "Los estados provinciales tienen que ir adelgazando", disparó. Anticipó, además, que discutirán las compensaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese marco, los gobernadores estudiaron la posibilidad de realizar una cumbre de urgencia este miércoles para analizar los pormenores de la reforma laboral. El eje iba a estar puesto en los cambios en el impuesto a las Ganancias que incluye el proyecto en su artículo 191, cuyo impacto en la coparticipación federal afectaría las arcas provinciales. La convocatoria finalmente se desinfló y la cumbre fue desactivada, en medio de una fuerte advertencia de Patricia Bullrich a las provincias.

santilli y ritondo Diego Santilli, ministro del Interior, junto a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados.

Diego Santilli se reunió con Cristian Ritondo

Durante la jornada, Santilli también mantuvo un encuentro de trabajo con el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, dos viejos conocidos con pasado y presente en el mismo partido, que actualmente trabajan en sintonía para la sostenibilidad de las políticas del gobierno de Javier Milei.

Desde Balcarce 50 informaron que durante la reunión dialogaron sobre la agenda de reformas que el Gobierno propone tratar en el marco de las extraordinarias. Ambos coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso. Consideran que es "una herramienta clave" para la generación de empleo formal, inversiones y para modernizar el mercado de trabajo.

"Me reuní con Santilli para trabajar sobre la agenda de reformas que el país necesita y que vamos a debatir en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Coincidimos en la necesidad de avanzar con una reforma laboral que genere empleo formal, impulse la inversión y modernice el mercado de trabajo", dijo Ritondo tras el encuentro.

En extraordinarias también se discutirá la reforma al Régimen Penal Juvenil que impulsa LLA. En el encuentro de esta tarde, Santilli y Ritondo dialogaron sobre la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Tanto Santilli -ahora en el Gabinete-, como Ritondo, representan a la Provincia. El ministro compitió como cabeza de lista en las elecciones legislativas de octubre, tras la renuncia de José Luis Espert por vínculos con el narcotraficante Fred Machado. Luego de su triunfo, fue convocado a participar del Ejecutivo. En tanto que Ritondo es el referente máximo del macrismo en la Cámara baja.

"Con Diego venimos trabajando este tema (Seguridad) en conjunto porque sabemos que es una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia de Buenos Aires", afirmó y concluyó: "Nuestro compromiso es dar respuestas concretas, mejorar la seguridad y devolverle la tranquilidad a las familias bonaerenses y de todo el país".