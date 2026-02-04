HBO Max confirmó el regreso de su serie adolescente más taquillera y aclamada por la crítica, y es más pronto de lo que pensábamos + Seguir en









La aclamada serie adolescente, ganadora de nueve premios Emmy, regresa a la pantalla de HBO Max en muy breve.

La mayoría de los personajes centrales volverán, dando lugar a nuevas dinámicas y apuestas narrativas. Freepik

Tras más de cuatro años de espera desde el final de la segunda entrega, la tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha oficial de estreno. La noticia fue confirmada por Sam Levinson, el creador de la serie, durante una presentación de la plataforma de streaming en Londres.

Si bien no todos los personajes formarán parte de esta nueva etapa, la mayoría de los roles centrales regresan a la pantalla de HBO Max para enfrentarse a conflictos y escenarios más intensos. Con un elenco renovado y decisiones arriesgadas, la expectativa de los fanáticos en torno a la nueva temporada es altísima.

Euphoria De qué tratará Euphoria 3 La tercera temporada de Euphoria se centrará en una nueva etapa en la vida de sus personajes, marcada por un salto temporal que deja atrás el secundario para adentrarse en la adultez temprana. La historia mantendrá a Rue como eje, profundizando en su lucha con la adicción desde un lugar más maduro, enfocado no sólo en las recaídas, sino en las consecuencias de sobrevivir al caos.

A lo largo de la temporada, los personajes deberán enfrentarse a decisiones irreversibles, culpas acumuladas y vínculos rotos, con un énfasis claro en cómo el pasado sigue influyendo en el presente.

Aunque no todos los personajes regresarán, la mayoría de los centrales volverán, dando lugar a nuevas dinámicas y apuestas narrativas que buscan mostrar qué sucede cuando el drama baja el volumen, y lo que queda es la vida real y adulta.

Tráiler de Euphoria 3 Embed - Euphoria - 3 Temporada | Tráiler en español Oficial | HBO Max Reparto de Euphoria 3 La tercera temporada de Euphoria se estrena el domingo 12 de abril, a las 23:00h, en HBO y HBO Max, a nivel global. El elenco principal incluye a: Zendaya

Hunter Schafer

Eric Dane

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Martha Kelly

Chloe Cherry

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace