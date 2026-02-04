Bajó sostenidamente la mortalidad por cáncer en la Argentina en la última década

Datos oficiales muestran una baja sostenida de muertes por los principales tumores, asociada a prevención, detección precoz y mejoras en el acceso al tratamiento.

La mortalidad por cáncer en Argentina registra una caída sostenida desde hace más de una década , impulsada por el diagnóstico temprano, la prevención y el acceso al tratamiento, según datos del Ministerio de Salud. La tendencia alcanza a los tumores más frecuentes, aunque sigue siendo la principal causa de muerte por patología entre personas de 5 a 59 años.

De acuerdo con la información del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) , de la Dirección Nacional del Cáncer, en los últimos años se consolidó una reducción constante de la mortalidad. En los varones, el descenso promedio anual es del 2,3%, mientras que en las mujeres alcanza el 1,3%.

Desde el área sanitaria explican que este comportamiento está directamente vinculado al fortalecimiento de las políticas de detección precoz, al mayor acceso a estudios de tamizaje y a la mejora en la respuesta del sistema frente a los tumores de mayor prevalencia: próstata, colon y recto y pulmón en hombres, y mama, colon y recto y cuello de útero en mujeres.

En el caso del cáncer colorrectal, cuya incidencia estimada es de 30,5 nuevos casos por cada 100.000 varones y 19,4 por cada 100.000 mujeres, la mortalidad presenta una tendencia descendente del 1,5% anual en ambos sexos.

Para el cáncer de mama, la incidencia estimada es de 71,3 nuevos casos por cada 100.000 mujeres y la mortalidad registra un descenso promedio del 1,7% anual en la última década. En 2024, la tasa fue de 15,4 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Una evolución similar se observa en el cáncer de próstata, con una incidencia de 44,7 nuevos casos por cada 100.000 varones y una mortalidad de 9,2 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2024.

Distinta es la situación del cáncer de cuello de útero, donde la tendencia se mantiene prácticamente estable en los últimos diez años, con una incidencia estimada de 16,8 nuevos casos por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 8,2 defunciones por cada 100.000.

A pesar de estos avances, el escenario sigue siendo desafiante. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), Argentina presenta niveles medianamente altos de incidencia y mortalidad. En 2024, los cánceres de pulmón, colon y recto, mama, páncreas, próstata, estómago y cuello de útero concentraron cerca del 60% de las muertes por esta causa.

Según aseguró el Ministerio de Salud, durante el 2025 se fortaleció la articulación con las provincias para mejorar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer. Entre las principales herramientas se destacan el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM), el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) y el Sistema de Información de Tumores Hereditarios (SITHER).

Además, la cartera sanitaria impulsa la formación de recursos humanos, el desarrollo de equipos de cuidados paliativos, la creación de unidades de asesoramiento genético y la ampliación del acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento para personas con lesiones de alto grado.

El descenso sostenido de la mortalidad refleja el impacto del trabajo articulado entre Nación y provincias, el fortalecimiento de los sistemas de información y la expansión de estrategias de prevención y detección temprana. El desafío, coinciden los especialistas, es profundizar estas políticas para mejorar la calidad de vida y garantizar una atención oncológica oportuna en todo el país.