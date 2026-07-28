Lilia Lemoine y Victoria Villarruel se cruzaron por el sueldo de los senadores: "Cerebro de microbio" y "Kukacruel"

La diputada del riñón de los Milei apuntó contra la vicepresidenta por el aumento de la brecha salarial entre ambas cámaras del Congreso. La titular del Senado la tildó de golpista.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel protagonizaron este martes un nuevo capítulo de la pelea entre el ala dura del Gobierno y la vicepresidenta. La diputada libertaria cuestionó los sueldos de los legisladores de la Cámara alta y tildó de "kukacruel" a la titular del Senado, que le respondió en sus redes y la calificó como "cerebro de microbio" .

Todo comenzó con un posteo de la legisladora en el que se expuso la brecha entre los ingresos que perciben los senadores y el salario de los representantes de la Cámara de Diputados. “En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados..." , dijo en primer lugar.

A continuación, Lemoine se preguntó por qué se acrecentó la diferencia en favor de los senadores. Y al dar la respuesta, apuntó directamente contra la vicepresidenta. "¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“ , criticó.

El mensaje fue recogido por un usuario de "X" y Villarruel aprovechó para hacerse eco y responder. “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial", disparó.

Luego, afirmó que "la señora cerebro de microbio" , en referencia a Lemoine, es "una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador". Y, en el mismo mensaje, sumó sus críticas al proyecto de Propiedad Privada del Poder Ejecutivo que se tratará la próxima semana: "Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

La legisladora nacional, cercana al presidente Javier Milei y su hermana Karina, recogió el guante y retomó la pelea con una serie de mensajes que se publicaron durante la tarde. "Che... kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”, dijo.

Acto seguido, sumó a la pelea a la legisladora Marcela Pagano. “Ahora entendí, ahí ví que Victoria Villarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a Marcela Pagano, CLARAMENTE. Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!”, añadió haciendo referencia a la diputada de Coherencia, quien el año pasado abandonó el espacio libertario.

Lemoine no cerró la discusión sino que fue por más y acusó a Villarruel y a Pagano de ser kirchneristas. "Como esto lo están moviendo tuiteros kukas amigos de Pagano como @Pampa139, están queriendo pilotearla para que parezca que habla de mí. Pero no... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021, yo no estuve en las listas de LLA). ES VERDAD VICTORIA TENEMOS QUE ARMAR MEJORES LISTAS PARA QUE NO SE NOS METAN KUKAS CAMUFLADOS COMO PAGANO O VOS!”, cerró.

Ahora entendí, ahí ví que @VickyVillarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a @Marcelampagano, CLARAMENTE .



Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!



Y como esto lo están moviendo… https://t.co/8lz1DbroEj pic.twitter.com/K9Z8r0fuu3 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) July 28, 2026

Lemoine vs Villarruel, una pelea de larga data

La pelea entre la diputada y la titular del Senado es de larga data. En 2025, la acusó de "traidora" por no convocar a un plenario de comisiones para dilatar la discusión de una serie de proyectos sobre jubilaciones, restitución de la moratoria y emergencia en discapacidad. Las iniciativas fueron debatidas en Presupuesto y Hacienda y los dictámenes se firmaron "entre gallos y medianoche", según denunció Lemoine.

Más cercana en el tiempo fue la discusión que mantuvieron en abril de este año, luego de que la vicepresidenta compartiera un mensaje en Instagram en el que se despegó del rumbo del Gobierno. "Tenemos claro que no formamos parte del rumbo del Gobierno y por el rumbo que ha tomado no nos interesa serlo", expresó.

Estimada @VickyVillarruel: si usted no forma parte del rumbo del gobierno, debe dejar su cargo.



Los cargos públicos deberían responder a las ideas y al proyecto político que la ciudadanía votó a través de un partido. En ese sentido, sería necesario avanzar en una reforma… pic.twitter.com/2S2HIJpXJ9 — Hernán Seivane (@HernanSeivane) April 12, 2026

La respuesta de Lemoine no tardó en llegar. "Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas", disparó.

Tras el ataque iniciado por la diputada - algo ya habitual en la relación entre ambas figuras de LLA -, la vicepresidenta respondió también de manera tajante. Usando de base la defensa de un usuario de X, Villarruel apuntó directamente contra Lemoine y su rol en el Gobierno. “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”, le dijo.

"La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana", apuntó la titular del Senado. Luego se preguntó: “No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a (Leila) Gianni, (Andrés ”Nene") Vera o (Sebastián) Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener uds, mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27".