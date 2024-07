Nuevo plan monetario: la advertencia de un economista por el fantasma de una "hiperrecesión"

En declaraciones a C5N, Llull marcó las contradicciones del Gobierno de Milei en torno a su relato oficialista: "El mercado es el que no está confiando en lo que se está haciendo. Muchos plantean, sin sesgo político, que esto es un manotazo de ahogado, porque es una maniobra que no estaba clara. Ahora estás diciendo directamente que ya no emitís más, y te jactaste de comprar los 12.500 millones de reservas. Por ende, ¿con qué los compraste? Con emisión. Vas contra tu propio relato".