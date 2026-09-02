Los futuros de Wall Street extienden las pérdidas, mientras el petróleo frena la escalada + Agregar ámbito en









Las acciones caen mientras los rendimientos de los bonos se mantienen elevados, ya que la intensificación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán impulsó el alza el petróleo durante los últimos días.

Petróleo y bonos: la dupla que hunde a Wall Street hoy. Pixabay

Los principales índices de Wall Street extienden las pérdidas en la preapertura de este míercoles. Los inversores bursátiles estadounidenses observan con preocupación el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, considerándolo un obstáculo para el repunte récord de la bolsa norteamericana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los mayores rendimientos de los bonos plantean una serie de obstáculos para el desempeño de las acciones. Estos obstáculos incluyen una mayor competencia en materia de inversiones y presión sobre las valoraciones de las acciones, así como mayores costos de endeudamiento, lo que a la larga puede frenar el crecimiento económico.

Los bonos cayeron en la mayoría de los principales mercados, con el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años cotizando al 5,28%, cerca del máximo de los últimos 19 años alcanzado antes de la reciente intervención del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que se mueven en dirección opuesta a los precios de los bonos, se debe a una combinación de factores, entre los que se incluyen la preocupación por la inflación y el creciente déficit fiscal, junto con un sólido contexto económico.

La preocupación por una mayor inflación proviene del reinicio de las hostilidades en Medio Oriente, lo que hizo resurgir los precios del petróleo. Sin embargo, en la jornada ese incremento se moderó. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,89% hasta u$s94,04 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 0,92%, hasta los u$s89,38 el barril.

Wall Street retrocede: petroleo, bonos y tensiones en Medio Oriente marcan la jornada. Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,07% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,32%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,10% al alza. En la previa, las acciones con mayores subas son Dell Tech (+8%), Norfolk Southern (+5%) y Arch Capital (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en M&T (-15%), TE Connectivity (-5%) y Match Group (-3%). En Europa, el Euro Stoxx baja 0,12%. A nivel local, las caídas son generalizadas: el DAX alemán cae 10,42% y el CAC francés retrocede 0,19%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 0,32%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,07%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,97%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 3,99% y el Nikkei 225 japonés cayó 2,96%.