Donald Trump promete hacer campaña por los republicanos para las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos aseguró que recorrerá las más de 30 contiendas que podrían definir el control del Congreso. Los republicanos enfrentan un escenario complicado por la percepción de los votantes sobre la economía y la guerra en Irán.

El presidente Donald Trump prometió hacer campaña por los candidatos republicanos que enfrentan un escenario complicado de cara a las elecciones legislativas y aseguró que recorrerá cada una de las más de 30 contiendas que podrían definir el control del Congreso.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump instó a los legisladores de su partido que buscan la reelección a destacar los resultados de su gestión y sostuvo que tienen una “historia de triunfo” para presentar ante los votantes.

“Lo único que tienen que hacer es hablar de ello, y van a ganar y van a ganar en grande” , afirmó el mandatario, una semana antes de que el Partido Republicano se reúna en Dallas para una inusual convención de mitad de mandato.

El escenario electoral resulta complejo para los republicanos debido a la percepción de los votantes sobre cuestiones como la economía y la guerra en Irán, mientras la campaña rumbo a los comicios entra en su recta final.

Trump destacó entre los logros de su administración la inversión económica en Estados Unidos, la reducción de los precios de los medicamentos y la disminución de los cruces fronterizos, aunque utilizó cifras que fueron señaladas como sumamente infladas.

El presidente estimó que el control del Congreso se definirá en unas 35 contiendas y prometió dedicar los 30 días previos a las elecciones a realizar una intensa campaña en esos escenarios. “Voy a ir a cada uno de esos 35 lugares, y vamos a ver si podemos lograr que todos resulten elegidos”, sostuvo.

Las contiendas que mencionó Trump

Entre las elecciones que destacó se encuentran las del Senado en Alaska, donde el republicano Dan Sullivan enfrenta a la exrepresentante demócrata Mary Peltola, y en Texas, donde el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, se mide con el representante estatal demócrata James Talarico.

Trump respaldó a Paxton en las primarias de este año pese a sus escándalos previos. Sin embargo, el lunes se burló de su forma de vestir y de su presencia en televisión. “Puede que no les encante su apariencia. Puede que no les encanten sus entrevistas en televisión”, dijo Trump, aunque destacó su desempeño como fiscal general.

Las dificultades que atraviesa el Partido Republicano, según dejó entrever Trump, forman parte de un patrón que enfrentaron prácticamente todos los presidentes de la era moderna. “Ya seas un buen presidente o un gran presidente, pierdes las legislativas”, afirmó. “Vamos a darle la vuelta a eso porque no hay razón para que ocurra”.