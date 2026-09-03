Empleadas domésticas tendrán cinco aumentos y bono extra: ¿cómo quedaron los salarios?

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció incrementos mensuales en las remuneraciones mínimas del sector, junto con una suma no remunerativa por única vez que se pagará con los salarios de agosto

La resolución también establece el pago de una suma no remunerativa por única vez, que se abonará junto con los salarios de agosto.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que funciona en la órbita del Ministerio de Capital Humano, publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 6/2026, que fija nuevos incrementos en las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el personal comprendido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, establecido por la Ley 26.844.

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La medida, firmada por Soledad Moreno, presidente alterna del organismo, dispone un aumento del 1,9% a partir de agosto de 2026, calculado sobre los salarios mínimos vigentes en julio conforme la Resolución 4/2026 de la misma comisión.

A ese incremento le seguirán subas del 1,8% en septiembre, del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre y diciembre, todas aplicadas en forma acumulativa sobre la base del mes anterior.

La resolución también establece el pago de una suma no remunerativa por única vez, que se abonará junto con los salarios de agosto. El monto será de 20.000 pesos para quienes trabajen 16 horas semanales o más, de 11.500 pesos para el personal que preste tareas entre 12 y menos de 16 horas semanales, y de 8.000 pesos para quienes trabajen menos de 12 horas semanales.

Esa suma no remunerativa se incorporará progresivamente al salario básico: un 25% se sumará en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre, según las distintas categorías del personal.

La norma detalla las escalas salariales por categoría en cinco anexos, correspondientes a cada uno de los meses comprendidos, y contempla un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que preste tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. Los incrementos alcanzan a las categorías de personal para tareas generales, asistencia y cuidado de personas, caseros, personal para tareas específicas y supervisores. La resolución aclara que las partes pueden pactar salarios individuales por encima de los mínimos establecidos, y que las adecuaciones salariales rigen en todo el territorio nacional.