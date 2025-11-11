El supermercado que ofrece mega ofertas en noviembre y cuotas sin interés con muchas tarjetas

Durante todo el mes de noviembre, Supermercados Coto lanza una oportunidad especial para quienes buscan equipar su hogar o renovar espacios con productos de calidad. Desde electrodomésticos, artículos de bazar, blancos, muebles, hasta productos de jardinería, ferretería, juguetes y más, se podrán encontrar en sus sucursales y en Coto Digital.
La cadena ofrece planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, brindando la posibilidad de acceder a una amplia variedad de categorías para todos los gustos y necesidades. Coto, reconocido por su compromiso con el ahorro y la calidad, pone al alcance de los clientes una oportunidad ideal para aprovechar en este fin de año.
Beneficios bancarios y ofertas en COTO
Durante todo noviembre, Coto ofrece una amplia promoción en productos seleccionados de electrodomésticos, bazar, blanco, muebles, ferretería, jardinería, camping, deportes, automotor, juguetería y rodados, tanto en sucursales como en su tienda online.
Los clientes podrán acceder a planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés, con diferentes alternativas según la entidad bancaria. Las opciones incluyen 6, 12, 18 o 24 cuotas sin recargo, lo que permite elegir la modalidad de pago más conveniente para cada compra.
El beneficio es válido durante todo el mes y puede variar según el banco y el tipo de producto, por lo que se recomienda verificar las condiciones vigentes al momento de la operación.
