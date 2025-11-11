SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de noviembre 2025 - 13:00

El supermercado que ofrece mega ofertas en noviembre y cuotas sin interés con muchas tarjetas

Una cadena de supermercados reconocida a nivel nacional tiene descuentos y beneficios con determinados bancos, durante todo noviembre.

Las super promociones de que ofrece un supermercado, con cuotas sin interés.

Durante todo el mes de noviembre, Supermercados Coto lanza una oportunidad especial para quienes buscan equipar su hogar o renovar espacios con productos de calidad. Desde electrodomésticos, artículos de bazar, blancos, muebles, hasta productos de jardinería, ferretería, juguetes y más, se podrán encontrar en sus sucursales y en Coto Digital.

La cadena ofrece planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados, brindando la posibilidad de acceder a una amplia variedad de categorías para todos los gustos y necesidades. Coto, reconocido por su compromiso con el ahorro y la calidad, pone al alcance de los clientes una oportunidad ideal para aprovechar en este fin de año.

Beneficios bancarios y ofertas en COTO

Durante todo noviembre, Coto ofrece una amplia promoción en productos seleccionados de electrodomésticos, bazar, blanco, muebles, ferretería, jardinería, camping, deportes, automotor, juguetería y rodados, tanto en sucursales como en su tienda online.

Los clientes podrán acceder a planes de financiación de hasta 24 cuotas sin interés, con diferentes alternativas según la entidad bancaria. Las opciones incluyen 6, 12, 18 o 24 cuotas sin recargo, lo que permite elegir la modalidad de pago más conveniente para cada compra.

El beneficio es válido durante todo el mes y puede variar según el banco y el tipo de producto, por lo que se recomienda verificar las condiciones vigentes al momento de la operación.

