Noviembre de ofertas: el supermercado argentino que ofrece cuotas sin interés durante todo el mes







Descubrí todas las promociones que podrás aprovechar desde hoy, hasta fin de mes en esta popular cadena.

Al pagar con determinadas tarjetas de crédito, Coto ofrece hasta 24 cuotas sin interés. freepik.es

Con la llegada de noviembre y fin de año cada vez más cerca, los argentinos buscan distintas maneras de ahorrar dinero. Afortunadamente, la cadena de supermercados Coto ofrece distintas promociones de cuotas que facilitarán las compras grandes con el paso del tiempo.

Al mismo tiempo, Coto cuenta con descuentos exclusivos para los clientes que utilicen las tarjetas de determinadas entidades financieras. Por ejemplo, hoy, jueves 13 de noviembre, se podrán aprovechar un 20% de descuento para ICBC, un 25% de ahorro para el Banco Comafi y un 30% de descuento para el Banco Columbia.

COTO.jpg Coto: las promociones con cuotas de noviembre En primer lugar, hasta hoy se puede aprovechar la compra de electrodomésticos seleccionados con hasta 12 cuotas sin interés al abonar con Galicia, Santander, Credicoop, Banco Nación o BBVA. Por otro lado, hasta el 30 de noviembre estarán disponibles 6 a 12 cuotas en estos aparatos únicamente con las tarjetas de crédito del BNA.

Asimismo, quienes paguen sus electrodomésticos con las tarjetas de crédito del Banco Columbia podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés. Por otra parte, hay hasta 12 cuotas sin interés en productos de electro, blanco, automotores y ferretería con los bancos Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan.

Finalmente, los clientes del Coto podrán obtener 6 cuotas sin interés al pagar con las tarjetas del Banco Macro hasta fin de mes. Esta promoción es válida para productos seleccionados de electro, bazar, blanco, jardinería, camping, muebles, ferretería, deportes, automotor, juguetería y rodados.

