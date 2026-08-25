CAF y PNUD reúnen a líderes de diez países para construir una nueva agenda territorial para América Latina y el Caribe

El encuentro en Niterói aborda gobernanza, capacidades institucionales y financiamiento y busca transformar experiencias locales en recomendaciones y una hoja de ruta para la región.

El Diálogo Regional sobre Gobernanza y Desarrollo, promovido por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realiza este martes y miércoles (25 y 26).

Alcaldes, gobernadores, especialistas y representantes de organizaciones de diez países de América Latina y el Caribe están reunidos en Niterói para debatir cómo fortalecer a los gobiernos locales y regionales y ampliar su capacidad de transformar las políticas públicas en resultados concretos para la población. El Diálogo Regional sobre Gobernanza y Desarrollo, promovido por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realiza este martes y miércoles (25 y 26).

Bajo el lema “La agenda territorial para América Latina y el Caribe: gobernanza, capacidades y soluciones desde lo local”, el encuentro forma parte de una agenda más amplia de CAF y PNUD orientada al fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. La propuesta es acercar evidencia, experiencias concretas y diferentes perspectivas de la región para identificar soluciones que puedan orientar las políticas públicas y la actuación de las instituciones en los territorios.

América Latina y el Caribe cuentan con más de 18.000 gobiernos subnacionales, responsables de áreas esenciales para la vida de la población, como educación, salud, seguridad ciudadana, agua y saneamiento e infraestructura. En promedio, los gobiernos locales y regionales administran alrededor del 20% del gasto público de la región, porcentaje que llega a casi el 50% en algunos países. Al mismo tiempo, enfrentan capacidades institucionales desiguales, marcos normativos fragmentados y desafíos de coordinación entre distintos niveles de gobierno.

“El desafío no es solamente ampliar el financiamiento disponible para las ciudades, sino fortalecer su capacidad de planificar, estructurar buenos proyectos y transformar los recursos en resultados concretos para la población. Es en los territorios donde muchos de los grandes desafíos del desarrollo se convierten en parte de la vida cotidiana de las personas y es también desde allí donde debemos construir soluciones”, afirmó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF.

Durante la apertura, el alcalde de Niterói y presidente de Mercociudades, Rodrigo Neves, destacó el intercambio entre gobiernos como instrumento para acelerar soluciones. “No necesitamos reinventar la rueda, sino aprender de las experiencias de los demás. Lo que necesitamos es propósito, capacidad de planificación y de llevar los proyectos a la práctica. Encuentros como este son fundamentales para mejorar nuestra capacidad de gobernanza y viabilizar el financiamiento para el desarrollo”, afirmó.

Para el representante residente del PNUD en Brasil, Claudio Providas, la elección de Niterói está relacionada con la experiencia del municipio en el uso de datos, innovación y planificación para la gestión pública. “No es coincidencia que estemos en Niterói. El municipio tiene mucho de lo que muchas ciudades quisieran tener: datos, inteligencia, innovación y, sobre todo, un sistema de planificación bastante avanzado. Es importante compartir no solo lo que funcionó, sino también lo que no funcionó. También aprendemos mucho de los errores”, afirmó.

De la evidencia a la acción

El diálogo fue estructurado para ir más allá del intercambio de experiencias y producir recomendaciones concretas para la región. Los debates están organizados en seis grandes áreas: distribución de competencias entre distintos niveles de gobierno; fortalecimiento institucional; coordinación intergubernamental; articulación de los gobiernos locales con el sector privado y la sociedad civil; instrumentos para medir las capacidades de los territorios; y eficiencia, equidad y financiamiento subnacional.

Las discusiones parten también de evidencia producida por ambas instituciones. Entre las referencias se encuentra el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2025 de CAF, “Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe”, que analiza el gasto, los ingresos y las capacidades de los gobiernos subnacionales, además del Atlas de Gobiernos Locales y Regionales de CAF, plataforma que reúne datos comparables sobre más de 18.000 jurisdicciones de la región.

El PNUD contribuye con su agenda de desarrollo humano y con instrumentos que permiten observar las desigualdades dentro de los propios países. En Brasil, el Radar IDHM y el Atlas del Desarrollo Humano permiten hacer seguimiento de indicadores a nivel subnacional e identificar diferencias entre estados, regiones metropolitanas y municipios.

La metodología del encuentro privilegia el aprendizaje entre pares, la comparación de experiencias y la construcción colectiva de propuestas. En lugar de limitarse a la presentación de estudios y casos, cada bloque fue diseñado para identificar recomendaciones aplicables a las políticas públicas y experiencias con potencial de adaptación a distintas realidades territoriales.

El financiamiento ocupa un lugar central en esta agenda. Uno de los desafíos planteados por el encuentro es cómo ampliar el acceso a los recursos sin profundizar las desigualdades entre territorios con capacidades institucionales y fiscales muy diferentes. El debate incluye el papel que los bancos de desarrollo y los organismos multilaterales pueden desempeñar en la creación de instrumentos capaces de llegar también a los gobiernos locales históricamente más alejados del financiamiento subnacional.

Además de Christian Asinelli, Rodrigo Neves y Claudio Providas, participaron en la apertura el representante de CAF en Brasil, Carlos Charme; el secretario ejecutivo de Niterói, Felipe Peixoto; la secretaria municipal de Planificación, Elissa Rasma; el subsecretario de Relaciones Internacionales, Pedro Spadale; el presidente de la Escuela Nacional de Administración Pública (Enap), João Vitor Domingues; el intendente de Luján, Argentina, Leonardo Boto; y la alcaldesa de Muisne y presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Yuri Colorado Márquez.

El encuentro concluye este miércoles (26) con una plenaria para priorizar las recomendaciones. La expectativa es consolidar propuestas de política pública, mapear experiencias con potencial de réplica o adaptación y construir una hoja de ruta con próximos pasos y posibles colaboraciones institucionales, dando continuidad a la agenda territorial impulsada por CAF y PNUD.

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CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región.