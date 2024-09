Para otro exdirector del FMI, la salida de Rodrigo Valdés no va a hacer que el organismo sea "más blando" con la Argentina

En ese contexto, la reciente sustitución de Rodrigo Valdés como representante del FMI para Argentina, en favor de Luis Cubeddu, no cambiará las exigencias del organismo, según Claudio Loser. Aunque el presidente argentino, Javier Milei, criticó a Valdés por ser "izquierdista", Loser destaca que la política del FMI es estructural y no personalista , por lo que el cambio de interlocutor no implica una modificación en las condiciones que el Fondo exigirá al país .

Y agregó: "El Fondo es una organización vertical. Evidentemente, la jefa del Fondo [por Kristalina Georgieva] es importante. Pero el trabajo se hace en equipo. Y el hecho de que Valdés, a quien conozco y respeto mucho, diga ‘yo me hago a un lado’ no quiere decir que para la Argentina vaya a ser diferente. Cubeddu no va a ser más blando, el Fondo no va a ser más blando, ni va a pedir cosas diferentes. Lo único que habrá es un poco menos de tensión inicialmente".

"No le va a decir [al Gobierno]: ‘Escuchame, yo te doy solamente cuando cambies estas cosas’. Lo que yo creo es que el Fondo le va a decir: ‘Tenés un plan, decime cómo vas a ir haciendo y entonces vamos a hablar’. Pero no es un tema que depende del presunto izquierdismo de Valdés o de alguna de su gente", sentenció.

Las palabras de Loser

A pesar de las críticas, Loser señala que el FMI está dispuesto a prestar dinero a Argentina debido al ajuste fiscal que ha implementado la administración libertaria. No obstante, advierte que el monto solicitado por el gobierno, que podría llegar a u$s20 mil millones, difícilmente será concedido. El cálculo de Loser sitúa una cifra más realista entre 5 y 7 mil millones, bajo la condición de que el gobierno avance en otras reformas económicas clave, como el levantamiento del cepo cambiario.

El exfuncionario del FMI también opina que un eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no afectará significativamente las negociaciones con el FMI, a pesar de la afinidad ideológica entre Trump y Milei. Según Loser, la política económica estadounidense no tiene la influencia para garantizar grandes sumas de dinero a Argentina, y aunque Trump podría mostrar simpatía por el país, su prioridad no será asegurar grandes desembolsos del FMI.

Claudio Loser. (Foto Ignacio Petunchi). El Gobierno argentino enfrenta negociaciones con el FMI que, aunque avanzan con un nuevo interlocutor, no cambiarán las exigencias del organismo.

Loser también recuerda que el préstamo récord otorgado a Argentina durante el mandato de Mauricio Macri fue facilitado por el respaldo político de Trump en aquel momento, pero recalca que el FMI aprendió de esa experiencia y ahora es más cauteloso con el tamaño de los préstamos que otorga, en especial cuando hay una deuda significativa como la que Argentina tiene con el organismo.

Finalmente, el experto reconoce que, si bien el plan económico del gobierno libertario tiene aspectos fiscales y monetarios sólidos, todavía persisten desafíos importantes, como el mantenimiento del cepo y la dualidad cambiaria, que deberán ser abordados para mejorar la situación económica del país.